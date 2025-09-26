Böcskei László, a romániai püspöki kar elnöke részvétét fejezte ki Mureșan bíboros halála miatt

Fájó szívvel, de a Feltámadt Krisztusba vetett reménnyel értesültünk arról, hogy a mai nap folyamán hazatért az Atya házába Őboldogsága Lucian Mureșan bíboros, a Romániai Görögkatolikus Egyház nagyérsek-metropolitája.

A Romániai Püspöki Konferencia nevében szeretném kifejezni közelségemet és együttérzésemet a Romániai Görögkatolikus Egyházzal, a püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, a hívek egész közösségével. Imádkozunk, hogy az Úr fogadja be országába azt, aki igaz pásztora és lelki atyja volt Egyházának.

Őboldogsága Lucian Mureșan bíboros Isten ajándéka volt a katolikus egyház számára mint a harmadik román nemzetiségű főpap, akit bíborosi méltóságra emeltek, s aki a Szentszékkel való egység jelévé vált. Életére mélyen rányomta bélyegét a Romániai Görögkatolikus Egyház üldöztetése: őt is titokban szentelték pappá 1964-ben. Ennek ellenére rendíthetetlenül kitartott a hitben, és méltósággal, bátorsággal szolgálta az egyházat. A kommunizmus idején átélt szenvedés tapasztalatát szívében hordozva ugyanazzal az erővel tudott szembenézni az 1989 utáni idők kihívásaival is, amikor Egyházának meg kellett küzdenie a változások nehézségeivel és a társadalom visszatérésével a normalitás útjára.

Nagyérsekként bölcsességgel irányította a Romániai Görögkatolikus Egyház újjászületésének folyamatát, döntő módon hozzájárulva az egyházi struktúrák újjászervezéséhez, valamint az új püspöki és papi nemzedékek neveléséhez, de mély hite mindenkit megérintett, akivel csak élete során találkozott.

Pásztori szolgálata alatt a Romániai Görögkatolikus Egyház történelmi pillanatok részese lehetett: Szent II. János Pál pápa romániai látogatása 1999-ben, az Egyház nagyérseki rangra emelése 2005-ben, Ferenc pápa 2019. június 2-án Balázsfalván tett látogatása, amely a hét vértanú görögkatolikus püspök boldoggá avatásával teljesedett be, akik a hit állhatatosságának példaképei az egész Egyház számára.

Hálás szívvel emlékezve Őboldogsága Lucian Mureșan bíboros, nagyérsek-metropolita életének és szolgálatának ajándékára, az ország valamennyi püspöke imádságban egyesül a hazai és a határon túli katolikus közösséggel, kérve a Jóistent, hogy adja meg számára a megérdemelt nyugalmat az igazak sorában, és oltalmazza továbbra is a Romániai Görögkatolikus Egyházat.

Örök emléke legyen áldott!

a Romániai Püspöki Konferencia nevében

Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök,

a Romániai Püspöki Konferencia elnöke

Forrás: CER

Fotó: Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Magyar Kurír