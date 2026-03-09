Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjével gazdagodik a belvárosi ferences templom

Az ereklye fogadása 17.30-kor lesz, ezt követően a vértanú életszentségének történetét ismertetik majd. 17.45-től Boldog Bódi Mária Magdolna elmélkedései alapján végeznek keresztutat, ezután kerül sor az érseki szentmisére és az ereklye ünnepélyes elhelyezésére.

Az ereklye és az azt magában foglaló ereklyetartó annak a néhány darabnak az egyike, amely a vértanú tiszteletének felkarolása szempontjából fontosabb helyeken található csak meg.

A ferencesek mindenkit arra hívnak – különösen azokat, akik nem jutottak el a boldoggá avatás liturgiájára –, hogy kapcsolódjanak be a magyar egyház új vértanújának tiszteletébe, Boldog Mária Magdolna közbenjárását is kérve.

„Egyházunk hagyományában a vértanúk hűségéből való erőmerítés már az első századoktól kezdve jelen van, hiszen ők a radikális megtérés, Istenhez fordulás példái és hathatós előmozdítói a hívő közösségben” – biztatnak a szerzetesek.

