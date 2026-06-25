Boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete Pécelen

Az 1938-ban felépült péceli Caroleanum volt az első női lelkigyakorlatos ház Magyarországon, mely a jezsuiták által létrehozott zugligeti Manréza után bő tíz évvel valósult meg Bíró Ferenc SJ, a Jézus Szíve Társaság alapítójának bátorítására a terület nagylelkű adományozását követően.

Újszerű kezdeményezés volt ez, mivel addig a hitre nevelés (különösen a lányoké) kizárólag a családban, a plébániai vagy iskolai hittanórákon, illetve a népmissziók és prédikált lelkigyakorlatok keretében történt. A Manréza kizárólag férfiakat fogadott, a péceli Caroleanumban pedig a különböző társadalmi rétegekből érkező lányokat, asszonyokat, nemesi és polgári úrhölgyeket, egyszerű munkáslányokat várták lelkigyakorlatra. Az ország minden területéről szívesen jöttek a női lelkigyakorlatozók, hogy elmélyítsék Istennel való kapcsolatukat.

Bódi Mária Magdolna először 1941 őszén barátnőjével együtt vett részt egy péceli lelkigyakorlaton, aminek hatására Krisztus Király ünnepén tisztasági fogadalmat tett. Bár első alkalommal is nagy áldozatot kellett hoznia mind a családjában, mind a munkahelyén, hogy elmehessen a lelkigyakorlatra, 1943-ban újra Pécelre ment, hogy elmélyítse az Istennek való önátadását. Két év múlva, 1945 tavaszán mindössze huszonnégy évesen ezekkel a szavakkal adta át teljesen és véglegesen életét Krisztusnak: „Uram Királyom, végy magadhoz!”

Az egykori lelkigyakorlatos ház a rendszerváltást követően újra a női rend tulajdonába került, de immár idősek otthonaként működik. Kápolnájában június 5-én elhelyezték annak a portrénak a másolatát, amely Boldog Bódi Mária Magdolna tavalyi boldoggá avatására készült, egy hat paravánból álló kiállítási anyagot, valamint a Magdi életének egy-egy fontos helyszínét megjelenítő kirakós kockákat, melyeken idézetek is vannak tőle.

A szentmise végén Gergely Katalin SJC, a Jézus Szíve Társasága elöljárója köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, miért fontos mindannyiuk számára Boldog Bódi Mária Magdolna személye. Saját környezetében a Bíró Ferenc jezsuita atya által alapított A Szív újság terjesztője, sajtóapostola volt Magdi, aki remek szlogennel kínálta az újságot: „Itt a Szívem!” Ezenkívül két alkalommal is járt a péceli otthon épületében, amikor lelkigyakorlaton vett részt a társaság hajdani intézményében.

Az elöljáró szavait követően Hirling Beáta, Jancsó Brigitta és Krajcsik Gabriella testvérek ismertették Bódi Mária Magdolna életét, megosztották személyes gondolataikat arról, mit jelent számukra a boldoggá avatott vértanú életpéldája.

Az új boldogra való emlékezés végén Gergely Katalin felidézte, hogy a Jézus Szíve Társasága tagjai között volt, aki Magdihoz hasonló körülmények között lett vértanú. „Nekünk is van egy »Bódi Magdink« – Szabó Marika testvérünk –, akinek emlékkeresztje az otthon parkjában áll. 1945. február 24-én társaival együtt élelmet és gyógyszert vittek a szükségben lévőknek, amikor szovjet katonák támadtak rájuk. Szabó Mária testvér hősiesen küzdött a tisztaságáért. Az egyik katona, mivel nem bírt vele, több késszúrással és lövéssel vetett véget a 22 éves lány életének. Szabó Marikát Pécel város is hősi halottjaként tiszteli.”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága/szerzetesek.hu

Magyar Kurír