Boldog Brenner János ünnepére készül a Szombathelyi Egyházmegye

December 13. (szombat) – Boldog Brenner János ünnepe Szentgotthárdon
12.00–18.00 – szentségimádás a Nagyboldogasszony-templomban
18.00 – gyalogos zarándoklat a Nagyboldogasszony-templomtól a rábakethelyi templomig
18.00 – gyalogos zarándoklat a máriaújfalui templomtól a rábakethelyi templomig
19.00 – szentmise a rábakethelyi Mindenszentek-templomban
20.00 – gyalogos zarándoklat a vértanúság útján
kb. 21.30-tól éjfélig – szentségimádás a zsidai iskolakápolnában
December 14. (vasárnap) – Boldog Brenner János ünnepe Szombathelyen
10.00 – püspöki szentmise a székesegyházban, főcelebráns Székely János megyéspüspök
Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye
Magyar Kurír
