Boldog Brenner János ünnepére készül a Szombathelyi Egyházmegye

December 13. (szombat) – Boldog Brenner János ünnepe Szentgotthárdon

12.00–18.00 – szentségimádás a Nagyboldogasszony-templomban

18.00 – gyalogos zarándoklat a Nagyboldogasszony-templomtól a rábakethelyi templomig

18.00 – gyalogos zarándoklat a máriaújfalui templomtól a rábakethelyi templomig

19.00 – szentmise a rábakethelyi Mindenszentek-templomban

20.00 – gyalogos zarándoklat a vértanúság útján

kb. 21.30-tól éjfélig – szentségimádás a zsidai iskolakápolnában

December 14. (vasárnap) – Boldog Brenner János ünnepe Szombathelyen

10.00 – püspöki szentmise a székesegyházban, főcelebráns Székely János megyéspüspök

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír