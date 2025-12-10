Boldog Brenner János ünnepére készül a Szombathelyi Egyházmegye

Hazai – 2025. december 10., szerda | 15:40
1

Boldog Brenner János liturgikus emléknapja december 15-e. A Szombathelyi Egyházmegye mindenkit szeretettel hív december 13-án Szentgotthárdra, december 14-én pedig Szombathelyre a vértanú pap ünnepére.

December 13. (szombat) – Boldog Brenner János ünnepe Szentgotthárdon

12.00–18.00 – szentségimádás a Nagyboldogasszony-templomban
18.00 – gyalogos zarándoklat a Nagyboldogasszony-templomtól a rábakethelyi templomig
18.00 – gyalogos zarándoklat a máriaújfalui templomtól a rábakethelyi templomig
19.00 – szentmise a rábakethelyi Mindenszentek-templomban
20.00 – gyalogos zarándoklat a vértanúság útján
kb. 21.30-tól éjfélig – szentségimádás a zsidai iskolakápolnában

December 14. (vasárnap) – Boldog Brenner János ünnepe Szombathelyen

10.00 – püspöki szentmise a székesegyházban, főcelebráns Székely János megyéspüspök

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #szentek és boldogok #vértanúság #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató