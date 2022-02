Boldog Carlo Acutis nevét viseli az egri Érseki Szent József Kollégium konditerme

Carlónak püspöke engedélyezte, hogy mindössze hétévesen elsőáldozáshoz járuljon, és korát abban is megelőzte, hogy 11 évesen létrehozta a Virtuális Eucharisztikus Múzeumot.

Életszentségét meghatározó gondolataiból egy: „Mindig egységben lenni Jézussal – ez az én életprogramom. Az Eucharisztia az én autóutam az ég felé.”

„Carlo hiteles forrása kortársainak. Élete igazolja, hogy ma is lehet Jézus útján járni. Adja Isten, hogy kollégistáink ne csak a konditerem előtt sorakozzanak erősítve testüket, hanem kápolnánk előtt is, ahol az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus előtt lehet lelkileg erősödni, s egy picit kizárni a külvilágot, a netezést! Köszönetet mondok Faragó Dániel munkaközösség-vezető nevelőtanárnak, aki szívén viseli a fiatalok testi fejlődését is. A szülőknek, akik anyagilag támogatták kollégiumunk alapítványát, melyből fejleszteni tudtuk a konditerem gépparkját. Hajrá Érseki!” – írta Czakó Tamás kollégiumigazgató.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

