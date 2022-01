Boldog karácsonyt vagy kellemes ünnepeket? – Egy muszlim válaszol

A 2000-es évek derekán kerültem Amerikába, s december tájékán eleinte furcsán éreztem magam. Vissza kellett fognom magam, hogy ne kívánjak boldog karácsonyt. Már megszoktam, hogy ezt mondom, Angliában, ahol felnőttem, soha nem mondtam mást. Új kulturális közegemben viszont alkalmazkodnom kellett a helyesnek tartott formához, és kellemes ünnepeket kellett kívánnom. De még mindig nem szoktam meg.

Ezért tanácstalanná tett, amikor a legújabb előírásról értesültem: az óceán másik oldalán, Angliában a köztisztviselőknek meghagyták, hogy az oltást népszerűsítő program során ne használják a karácsony szót, nehogy megbántsák a vallási kisebbségeket, például a muszlimokat. Csak ünnepekről beszélhetnek, mert egyes vallások nem ünneplik a karácsonyt. Én muszlim vagyok, és szerintem ennek semmi értelme. A karácsony szó több okból sem tekinthető bántónak a modern Angliában.

Először is, egyszerűen nincs már elég vallását gyakorló keresztény Angliában ahhoz, hogy a „boldog karácsonyt” azt a látszatot kelthetné, a vallási többség fenyegetést jelent a vallási kisebbségre. Ez a vonat már régen elment.

Másodsorban a karácsony valójában fontos időszak lehet az angliai muszlimoknak. Ezt én is átéltem fiatal koromban, a ’80-as és ’90-es években. A szüleim Pakisztánból vándoroltak be, s a mi muszlim közösségünk számára fontos volt a karácsony, mert alkalmat adott rá, hogy kapcsolatba lépjünk a körülöttünk élőkkel (a muszlimok a zsidókat és a keresztényeket egyaránt „a könyv népének” tartják). Bár a szomszédaink közül sokan csak névleg voltak keresztények, voltak olyan karácsonyi szokásaik, amelyekbe a muszlim közösség is be tudott kapcsolódni.

Édesanyám nagyon szeretett például karácsonyi üdvözlőlapokat adni nem muszlim szomszédainknak, akiktől kapott is ilyen lapokat. Ettől a párbeszéd is könnyebb lett, és erősödött a jószomszédi viszony. Tudósként is tisztában vagyok vele, mennyire fontosak ezek a cselekvésformák az emberi kapcsolatok szempontjából. Karácsonyi lapokat azóta persze egyre ritkábban írnak az emberek, és a jószomszédi viszony sem annyira fontos már…

Végül sok imám és laikus muszlim felidézi Jézus tanait karácsony környékén. A nagyrészt szekuláris brit kultúrában javarészt muszlim bevándorlók tartják napirenden Jézus történetét, mert nagy becsben tartják Isát (ez Jézus arab neve), a prófétát. A muszlimok nem fogadják el, hogy Jézus Isten Fia, de messiásnak tartják, aki csodákat tett, s többek között Mária fiaként és Isten lelkeként tisztelik, és szűztől való betlehemi születését is az evangéliumokhoz hasonlóan fogják fel.

Nem igaz tehát, hogy a karácsony szó bántó lenne a mai Angliában. És ezért én, a muszlim is csak boldog karácsonyt tudok kívánni mindenkinek.

