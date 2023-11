Bombatalálat érte a szerzetesnővérek iskoláját Gázában

„Az imént értesített a bombázásról három fiatalember, akik az iskolát őrizték a fosztogatások miatt – magyarázta az szerzetesnővér, aki jelenleg kitelepítettként a Szent Család-plébánián lakik. – Sajnos a területen nem működik a kommunikáció, mert a bombázások még mindig zajlanak, és lehetetlen odamenni, hogy felmérjük a károkat.”

Nabila nővér beszámolt arról is, hogy az ENSZ palesztinokat segítő szervezete, az UNRWA iskoláit, előző este pedig a Palesztin Hatóság Al-Azhar Egyetemét is bombatalálat érte. Elmondta, hogy az iskolája „a legszebb és legjobban felszerelt iskola az övezetben. Voltak napelempaneleink is – az Olasz Püspöki Konferencia adományaként –, amelyek biztosították a világítást, és lehetővé tették, hogy akkor is tartsunk órákat, amikor nem volt áram. Az iskolákat támadni azt jelenti: a gázai fiatalok jövőjét támadni. Nem értem, miért rombolják le az iskolákat, mit akarnak elérni?!”

„Gázában semmi sem maradt, a lakosság nagy része elvesztette otthonát, nincs többé iskola, a kórházak összeomlanak, és képtelenek ellátni a betegeket, a sebesülteket, nincsenek már utak, nincs semmi… A plébánián próbálunk megmaradni. Most egész éjszaka bombáztak, a gyerekek rettegnek, sikítoznak és sírnak. Mi, felnőttek is félünk, képzeljük csak el, mit élhetnek át a gyerekek. Könyörgünk a hadviselő feleknek, hogy hagyják abba ezt a mészárlást, mielőtt Gáza teljesen elpusztul” – kérte a szerzetesnővér.

Forrás és fotó: Agensir

Magyar Kurír