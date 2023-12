Borszentelést tartottak Egerben Szent János ünnepén

Karácsony harmadik napja, december 27-e Szent János apostol és evangélista ünnepe. Ez az egri bazilikában különösen nagy ünnep, hiszen a káptalan tagjai összejönnek és együtt imádkoznak, ünneplik a szentmisét, melyben az Egri Főegyházmegye védőszentjét köszöntjük – mondta Ficzek László általános helynök a szertartás kezdetén. – Régi hagyomány szerint ilyenkor történik a borszentelés. Az emberi tevékenységre kérjük Isten áldását. „Imádkozzál és dolgozzál és így lesz teljes az életed” – szól Szent Benedek bölcsessége, ezért kérjük Jézus Krisztust, hogy áldása tegye teljessé tevékenységünket.

Homíliájában Ficzek László általános helynök Szent Ágoston gondolatait idézte: mi volna más nagyobb célja az Úr eljövetelének, mint hogy megmutassa Isten irántunk való szeretetét. Karácsony ünnepe is ezt mutatja meg, és arra késztet, hogy erről elmélkedjünk, s ezt az ajándékot elfogadva átalakuljon életünk.

Az ünnepet szimbólumok és jelek veszik körül. Átalakulások sorát látjuk, s most egy újabb átalakulást köszönünk meg Istennek, hogy napfényből, tápanyagból, vízből és emberi szakértelemből szőlő lesz, és ebből a szőlőből újabb átalakulás révén bor kerül az asztalokra, az oltár asztalára is – hangzott el a szentbeszédben. – A bor továbbalakul, Krisztus vérévé lesz, hogy tápláljon bennünket. Szent János, a szeretett tanítvány evangéliumában a Szentlélektől vezetve igyekszik minél pontosabb képet adni Jézus Krisztusról, az ő szeretetéről, s ezáltal példakép is számunkra, miként abban is, ahogy Jézus rendeléséből kötődött Szűz Máriához.

A szentmise végén a helynök a papság jelen lévő képviselőivel együtt megáldotta az oltár elé helyezett borokat.

Ezt követően az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont udvarán Lamport József, az Egri Borvidék Borminősítő Bizottságának elnöke a 2023-as esztendőben végzett munkát értékelte.

Szöveg: Bérczessy András

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír