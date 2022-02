Bosco Szent Jánosról elnevezett új szórványkollégiumot adtak át Nagybányán

A nagybányai Városliget bejáratánál levő egyházi ingatlanban működő, Bosco Szent Jánosról elnevezett szórványkollégium átadási ünnepségén a magyar kormányt Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, a román kormányt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, a Római Katolikus Egyházat pedig Schönberger Jenő szatmári püspök képviselte. Szmutku Róbert nagybányai esperes-plébános házigazdaként üdvözölte a vendégeket, és röviden felvázolta a hetvenhét éves Krisztus Király-plébánia történetét, amelyhez sok szállal kötődik a nagybányai kollégium is.

A kommunizmus éveiben államosított egyházi telekre épített házat a visszaszolgáltatást követően az Egyháznak újra meg kellett vásárolnia. A sok bizonytalanságtól övezett terv megvalósíthatatlannak tűnt, azonban a kitartó ima és a gondviselésbe vetett hit meghozta gyümölcsét. Korszerű háló- és tanulószobákat alakítottak ki, illetve Philia Oázis néven vendéglőt is üzemeltetnek, amely egyben magyar kulturális térként is működik, s az étterem falain Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész gondozásában képzőművészeti kiállítás is helyet kapott.

A kollégium a nagybányai Németh László Elméleti Líceumot segíti a környező szórványtelepülésekről érkező hátrányos helyzetű gyerekek elszállásolásával és oktatásával. A kollégiumban jelenleg tizenöt diák tartózkodik, de az a cél, hogy az elemis kisdiákok szamosardói szórványkollégiumából érkező gyerekek is itt találjanak közösségre a jövőben.

Brendus Réka, a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője tolmácsolta Potápi Árpád János államtitkár üdvözletét, majd a nagybányai oktatás sok évszázados hagyományait idézte fel, amelyek visszanyúlnak Erdély és a Partium első, 1547-ben elindított főiskolájáig, ahol az európai hírű nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós is tanult, s mely kulturális közeg szerves része a nagybányai művésztelep is.

„Ahogy elődeink tették, a magyarságnak ma is sokszor szemben kell úsznia az árral, ez megmaradásunk titka” – hangsúlyozta Brendus Réka.

Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy az RMDSZ politikája elkerülhetetlen módon nemzetpolitika is, az identitásmegőrzés alapja az anyanyelv és a magyar kultúra, ezek kiindulópontjaként pedig a családot és az iskolát jelölte meg. A politikus felhívta a figyelmet azokra is, akik különböző okok miatt nem élvezhetik a családi hátteret, a szórványban élők számára pedig az iskola, az anyanyelven történő tanulás lehetőségének hiánya okoz gondot. Kitért az ukrajnai helyzetre is, leszögezve: Európa egy olyan agresszív politikával néz szembe, amire nem volt példa az elmúlt évtizedekben, de mint mondta, sem Románia, sem Erdély lakossága nincs veszélyben. Szó esett továbbá a március 14-én kezdődő romániai népszámláláson való részvétel fontosságáról is.

Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszönetet mondott a szórványkollégium megépítésére és berendezésére érkezett támogatásokért.

Az ünnepi hangulat megteremtéséhez hozzájárult a Németh László Elméleti Líceum kórusának előadása Fülöp Gábor vezetésével. A kollégium bentlakó diákjai Bosco Szent Jánostól származó idézetekkel ajándékozták meg a hallgatóságot, a szalagátvágás momentuma után pedig az egyházmegye elöljárója megáldotta az épületet.

Ezt követően a vendégek megtekintették a kollégium belső tereit.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Nagybányai Szentháromság Római Katolikus Plébánia Facebook-oldala



Magyar Kurír