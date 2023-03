Bővült az együttműködés a British Petrol és a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium között

A nagyvállalat szegedi irodájának munkatársai négy éve egyéni és csoportos segítséget nyújtanak a roma fiatalok munkaerőpiaci jelenlétének erősítésében. A British Petrol munkatársai az együttműködés keretében tehetséges, a felsőoktatásban tanuló roma diákokat mentorálnak egy-két, akár három szemeszteren keresztül. Eddig összesen 18 mentor 22 diákot kísért. Emellett a szakkollégisták részt vehettek egy négyalkalmas munkaerőpiaci tréningen, amit a nemzetközi vállalat trénerei tartottak.

Most tovább bővül a szakmai kapcsolat: pénzügyi tervezést is tanulhatnak a szakkollégisták a British Petrol segítségével, valamint a Hallgatói Bizottság tagjai egy csoportos coaching folyamatba kapcsolódhatnak be, a cég egyik szakemberének felajánlásának köszönhetően.

A szakmai támogatás mellett a vállalat 2021-től anyagilag is segíti szakkollégiumot: 2021-ben vásárlási utalványokkal, 2022-ben a szegedi iroda ötéves születésnapi ünnepségen befolyt tombolabevételével, továbbá a British Petrol Foundation által kifizetett úgynevezett „matching effort” összeggel – a programban részt vevő vállalati munkatársak önkéntes munkája megváltásának összegével – összesen 1 800 USD értékben.

A február 28-án aláírt megállapodással további három évre megerősítették a partnerséget, aminek keretében a British Petrol vállalja, hogy 2025-ig évente 1 500 000 Ft értékben támogatja a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumot.

Kulczycki Julianna, a British Petrol magyarországi vezetője elmondta: „Büszkén támogatjuk a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium értékteremtő munkáját. Kollégáink visszajelzései alapján ez a program mind a mentorok, mind a fiatalok számára szemléletformálás és fejlődési lehetőség. Reméljük, hogy egy napon munkatársként is köszönthetünk volt szakkollégiumos diákokat.”

Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója hozzátette: „Arra biztatjuk hallgatóinkat, hogy aktívan vegyenek részt a saját életük formálásában, és hogy cselekvően vegyenek részt a körülöttük levő világ alakításában, mert csak tettekkel lehet jobbá tenni a világot, élhetőbbé tenni a jövőt. Ez a támogatás és partnerség ebben segít minket.”

Forrás és fotó: Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium

Magyar Kurír