Braz de Aviz bíboros: A megszentelt életet élők a testvériség igazi építői

A pápa az Úr bemutatásának ünnepén, február 2-án, kedden este fél 6-kor szentmisét mutat be a vatikáni bazilikában a megszentelt élet 25. világnapja alkalmából. Idén csak néhányan vesznek részt a szertartáson a világ minden táján élő szerzetesek képviseletében. A járványhelyzet az elmúlt hónapokban mélyen rányomta a bélyegét a megszentelt élet intézményeinek életére is: egyrészt magukban a közösségek kolostoraiban és otthonaiban a számos haláleset és betegség miatt; másrészt a kényszerű elszigeteltség és esetenként gazdasági nehézségek miatt is a szerzetesközösségek fenntartása nehézségekbe ütközött, ami iskolák és olyan ágazatok bezárásához vezetett, amelyekben a világjárvány előtt a szerzetesek tevékenykedtek.

A világnapra való tekintettel João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa és titkára, José Rodríguez Carballo érsek levelet küldött minden megszentelt életet élő férfinak és nőnek, amely a közelség és az elkísérés jele kíván lenni ebben a nehéz pillanatban. (A levelet teljes terjedelmében közöltük, ITT olvasható.)

Idén 25. alkalommal ünnepli az egyház a megszentelt élet világnapját. João Braz de Aviz bíboros tíz éve vezeti a szerzetesekkel és más megszentelt életet élőkkel foglalkozó vatikáni dikasztériumot. XVI. Benedek és Ferenc pápa munkatársaként a hosszú út során számos alkalommal új kihívásokkal nézett szembe. Fontosnak nevezte, hogy Jézus tanítását valóban sikerüljön gyakorlatba ültetni. Ne legyen pusztán belső, egyénileg megélt a lelkiség, hanem nyíljon meg az embertársak felé is. A Fratelli tutti enciklika ennek a lelkiségnek az előmozdításában segít a papi szolgálat terén is, hogy eljuthassunk egy szebb és egyszerűbb élethez – mutatott rá Braz de Aviz bíboros.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír