Brit zászló a Kossuth téren – A londoni magyar közösség tagjai is részt vettek a pápai misén

A Kossuth téri pápai szentmisén a hívő emberek tengerében, amely tele volt magyar lobogókkal, a települések és plébániák zászlóival, ott volt egy brit zászló is: a londoni magyar közösség is jelen volt a nagy eseményen. Együtt imádkoztunk Ferenc pápával a világ békéért.

Ennek a zászlónak már múltja, történelme van: 2012-ben, 2013-ban és 2015-ben is ott volt pünkösdkor a csíksomlyói nyeregben, aztán a 2021-ben Budapesten, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és most, 2023-ban a magyarországi pápai látogatáson is.

Az európai emberek mintha eltávolodtak volna egymástól; mintha szembe fordultak volna egymással, de sajnos nem kézfogásra vagy ölelésre, hanem háborúskodásra vagy védekezésre. A brit zászló fölött mégis ott díszelgett a magyar zászló is, jelezve azt, hogy a zászlók nem szétválasztják a nemzeteket, hanem összekötik. Úgy ahogy az Eucharisztia összeköti, egyesíti a nemzeteket, ahogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszában énekeltük:

„Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,

Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!”

A pápai himnusz is erre ösztönöz bennünket, hogy legyünk a krisztusi szeretet, a béke és az egység követei ebben a szétzilált Európában.

„Mint villámmal egy perc alatt

Messze szárnyal a gondolat,

Szintúgy röpül ajakról-ajakra,

várak-, puszták- és falvakra:

Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

Krisztusnak helytartóját!”

Szöveg és fotó: Csicsó János angliai magyar főlelkész

