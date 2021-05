Budapest rekonstruált gyöngyszemei – Keresztút a józsefvárosi Golgota téren

Korábban írtunk a József utcai Martsa Műterem és Művészkertről, ahol megannyi képzőművész alkotott, és amely ma is élő, működő műteremház. Martsa István szobrászművész lánya, Piroska tartja fenn nagy szeretettel és igyekezettel. Nem messze innen, a Mindszenty József téren állították föl néhány évvel ezelőtt Hermann Zsolt egész alakos szobrát a hercegprímásról. Mindenképpen ez az egyik legjobb ábrázolás, ami az egykori főpásztorról készült.

Az utóbbi időben megint „esemény” zajlik a Józsefvárosban. Aki veszi a fáradságot, és elzarándokol a Golgota térre, megtapasztalhatja, milyen komoly munka folyik ott. Hatalmas, öttonnás kőtömbök sorakoznak egymás mellett, s ha közelebb megyünk, kiderül: azok a barokkosan szép, hófehér talapzatok Krisztus szenvedéstörténetének stációi lesznek.

„Állami támogatással a VIII. kerületi önkormányzat rekonstrukciós munkára írt ki pályázatot. A Golgota téren állt egykor egy kápolna, illetve egy keresztút, egészen a hetvenes évek elejéig, amíg az akkori döntéshozók föl nem robbantották. Ennek a rekonstrukciójára kértek föl két évvel ezelőtt, miután megnyertem a pályázatot” – hallhattuk a szobrászművész-restaurátortól, Hermann Zsolttól. Ez a munka egyszerre igényel művészi teljesítményt és restaurátori szaktudást. „Az ország talán legszebb keresztútja készül most, és válik újra láthatóvá. A keresztutat és az eredeti domborműveket, melyeket Szécsi Antal szobrászművész alkotott az 1900-as években, most újra fölállítják a Golgota téren. Nagy szerencse, hogy a megsemmisített domborművek másolatban megvannak Máriabesnyőn. Az 1930-as években ugyanis a kapucinusoknak nagyon megtetszett ez a VIII. kerületi keresztút, és szerettek volna kérni belőle egy másolatot. Meg is kapták, így tehát a máriabesnyői az eredeti alkotások hű másolata. Ezeket Szécsi Antal alkotásai alapján műkőből készítették.”

Bonyolult dolog egy szobor hű mását elkészíteni, még akkor is, ha van hozzá minta. Gróf Andrássy Gyulának a Parlamentnél álló lovas szobrát a hozzá tartozó domborművekkel együtt csak a magmaradt régi fényképek alapján tudták rekonstruálni Polgár Botondék. „A máriabesnyői domborművek nagyon bonyolult alakzatok, de sikerült róluk gumiformát venni, és ezek alapján sikerült az öntés is. Tizennégy bronz domborművet kell elkészíteni.

A kőépítményeket nagyrészt felállítottuk, még négy stációnak hiányzik a koronázópárkánya, de ezeket rövidesen fölhelyezzük. Ha fölkerülnek a nagy elemek, azután a finomítások, csiszolások, fugázások vannak hátra. A kőépítményeket már csak festeni kell, majd következik a bronz domborművek behelyezése. A restaurálásnál nagyon ügyeltem arra, hogy minden eredeti felület megmaradjon” – avatott be a munka egyes fázisaiba Hermann Zsolt.

A kőépítmények méreteit a restaurátor a Rezső téri templom mellett megmaradt két eredeti stációról vette le, milliméter pontosan. A Golgota tér közepén hármas elágazáshoz érünk. V alakban vannak elhelyezve a stációk, hét balra és hét jobbra. Középen a fából készült, magasba nyúló kettőskereszt hívja föl magára a figyelmet. A parkban valamikor három kereszt is állt a keresztre feszített Krisztussal és a két latorral. Ezek most a Rezső téri templom háta mögött láthatók, de másolatok, az 1970-es években készültek.

A kerület egykori különlegessége volt az epreskerti kálvária, ami a Kálvária téren állt, most a Képzőművészeti Egyetem területén van. Régen Stróbl Alajos és tanítványai mentették meg a pusztulástól. A köveket egyenként megszámozták, elhozták, és újra felépítették úgy, ahogyan ma is láthatjuk. A Golgota téri is hasonló kápolna volt, mint az epreskerti, de mégsem ugyanaz. A Golgota téri kápolnát a háború után lebontották.

Kérdésünkre, hogy a kőépítmények hogyan készültek, Hermann Zsolttól megtudhattuk, azokat is ő csinálta. Ezek nem faragványok, hanem öntött kövek. Egy mérnök receptje alapján kísérletezték ki az anyagot, amely tulajdonképpen olyan, mint a műkő, de nem teljesen, mert már korszerűbb anyagokat is felhasználtak hozzá. Pilisjászfaluról kapták a minőségi, cementkötésű mészkőzúzalékot. A kőépítmények tehát mai korszerű technológiával készített öntvények. A temetőkben gyakran láthatunk szárnyas angyalokat, régi, szemcsés szerkezetű öntött köveket. Hermann Zsolt azt mondja, ezzel a modern eljárással készült kő azoknál is tartósabb lesz.

Mire híradásunk megjelenik, nyilván már egy további fázisánál tart majd a munka. A bronz domborművek cizellálását, patinázását Gere László, a bronzöntést pedig Meszlényi János (Plasztikum Bt.) végzi. Ha minden a tervek szerint alakul, június 15-ére a helyére kerül a keresztút a Józsefvárosi Golgota téren, mindannyiunk örömére.

Szerző: Mészáros Ákos

Fotó: Pallós Tamás, Hermann Zsolt

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2021. május 23-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.