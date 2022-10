Budapesten rendezték meg a Közép-Kelet Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek találkozóját

2022. október 24-25. között Budapesten rendezték a Közép-Kelet Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek találkozóját. Az eseményen részt vett többek között Gintaras Grušas Vilnius érseke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke, Veres András a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Mario Grech bíboros a Püspöki Szinódus főtitkára, Michael Wallace Banach apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának tagjai: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Udvardy György veszprémi érsek és Székely János szombathelyi püspök, valamint a szlovák, a lengyel, a román a szlovén, a horvát és a bosznia-hercegovinai, valamint a Szerbiát és más államokat tömörítő Szent Cirill és Metód püspöki konferenciák elnökei és képviselői.

A kétnapos tanácskozás központi gondolata a béke volt. Köszöntőjében Veres András győri püspök a II. Vatikáni zsinat atyáinak gondolatát ajánlotta a konferencia résztvevőinek figyelmébe: „A béke nem a háború puszta hiánya, nem is szűkíthető le a szembenálló erők egyensúlyának állandósítására, nem is hatalmi intézkedésekből fakad, hanem valóban és sajátosan »az igazságosság műve« (Iz 32,17)” (GS 78). Az MKPK elnöke emlékeztetett arra is, hogy a Megváltó születésének örömhírét az angyalok békét hirdetve adták tudtul a pásztoroknak: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarat embereinek”. Tehát ott lehet béke, ahol az emberek befogadják Jézust, a békehozót, s megnyílik az emberek jót akaró szíve mások felé.

Michael Wallace Banach nuncius arról beszélt, hogy az Egyház békeszerető és ebből fakadóan azon fáradozik, hogy a béke minden dimenzióját felölelje, majd feltette a kérdést: Egyház, mit teszel a békéért? Ferenc pápa magyarországi képviselője hangsúlyozta, hogy e kérdésnek kell visszhangoznia a szívekben, különösen is az Ukrajnában zajló háború békés lezárása szempontjából.

Gintaras Grušas vilniusi érsek szerint azért kell imádkoznunk, hogy álljon helyre a béke Ukrajnában. Arra buzdított, hogy imáinkon keresztül mindannyiunknak magunkban kell megkeresnünk azt az utat, amely elvezet országaink és Európa békéjéhez.

A konferencia résztvevői hétfő este közös szentmisén vettek részt a Szent István-bazilika Szent Jobb kápolnájában, melynek főcelebránsa Erdő Péter bíboros volt.

Mario Grech bíboros előadásában szintén hangsúlyozta a béke fontosságát, majd bemutatta azt a folyamatot, amely során az Egyház meg akarja hallgatni Isten népét. A két napos konferencia során előadást tartott továbbá Schanda Balázs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Alkotmányjog Tanszékének vezetője, Újházi Lóránd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének tanszékvezetője és Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár.

A tanácskozás Novák Katalin köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotában zárult, ahol elnök asszony ebéd keretében köszöntötte a konferencia résztvevőit.

Forrás: Katolikus.hu

Fotó: Merényi Zita és Lambert Attila

