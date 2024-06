Budapesten tanácskoztak a világ katolikus alumniszervezeteinek vezetői

„A legfőbb kérdés a katolikus alumniszervezetek számára, hogy miként osztják meg a nevelés ajándékát, amelyet az adott szerzetesrend karizmájában kaptak olyan módon, hogy az hozzájáruljon a társadalom gyarapodásához és Isten földi királyságának épüléshez.” (Bryan Magro, a World Confederation of the Past Pupils of Don Bosco elnöke)

Laurent Gregoire (a Katolikus Alumni-világszervezet, OMAEC kincstárnoka, az Európai Katolikus Alumniszövetség, a UNAEC-Europe főtitkára, a francia katolikus alumniszervezetek szövetségének tiszteletbeli elnöke) hangsúlyozta, hogy az alumniszervezetek „az iskola emlékei”, amelyek hozzájárulnak az iskola szellemének fennmaradáshoz, miközben elősegítik az intézmény nyitását a társadalom felé. Emellett hangsúlyozta, hogy a katolikus alumniszervezeteknek szolidaritást kell vállalniuk saját rászoruló tagjaik iránt.

A fórumon előadást tartott még mások mellett Quentin Wodon, a UNESCO Africa Capacity Building igazgatója, Filipe Farelo, az Európai Jezsuita Alumniszövetség elnöke; Elie Sayegh, a mintegy 130 katolikus iskolát tömörítő libanoni Federation of Catholic Education Alumni elnöke és Pólya Viktor, a Ciszterci Diákszövetség elnöke.

A nemzetközi fórumon képviseltette magát a Bencés Diákszövetség, a gödöllői Premontrei Diákok Szövetsége, a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége, a Magyar Piarista Diákszövetség, valamint a Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Országos Egyesülete.

Tóth András, a SZITA koordinátora zárószavában hangsúlyozta, hogy a katolikus alumniszervezetek éppen olyan sokszínűek, mint maga az Egyház, amely kiváló alapot biztosít az egymástól való tanulásra.

A második fórumot november 7–8-án tartják Rómában, szintén a SZITA szervezésében.

Forrás és fotó: Szerzetesrendi Iskolák Diákjainak Társasága

Magyar Kurír