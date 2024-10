Budapesten tartották az őszi szerzetesi köznevelési fórumot

A nap elején Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke, a fórum kezdeményezője, majd Andrásfalvy János szalézi tartományfőnök, a nap házigazdája köszöntötte a résztvevőket. Kiemelték a találkozás, a tapasztalatcsere és a lehetőségek feltárásának fontosságát a párhuzamosan zajló munkálkodások együttes hatásával kapcsolatban.

Ezt követően Bíró Délia, a szaléziak pszichológus munkatársa mutatta be a szalézi iskolapszichológusi rendszert, megosztva az eddigi tapasztalatokat. Beszélt a mai fiatal nemzedék lelki nehézségeiről, a gyógyító jelenlét erejéről, erőfeszítéseikről és módszereikről.

A „Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) programról és annak szalézi intézményekben történő megvalósulásáról Déri Éva és Hortobágyiné Nagy Ágnes tartott előadást. A résztvevők megismerhették a program kialakulását, történetét, fejlődését, és azokat módszereket, amelyekkel a programban a gyerekekhez és fiatalokhoz fordulnak.

A Szalézi Pedagógiai Alapképzés (SZAPA) elmúlt tíz évének tapasztalatait és a program megújítását Koblencz Attila, a Szalézi Intézményfenntartó kKözpont vezetője mutatta be. A SZAPA a formális képzés színtere. Ennek keretében a résztvevők tudást szereznek és cserélnek Don Boscóról, a szalézi rendről és pedagógiáról, s a képzés egyben találkozási pont is a szaléziak különböző tevékenységi színterein dolgozó munkatársak, szerzetesek és világiak számára, valamint lelki-szellemi műhely, ahol a résztvevők tanulnak önmagukról, a közösségről, s egyben alkotó módon formálják a programot magát is.

Délután Zsódi Viktor a szentév egyik magyarországi eseményéről, a katolikus iskolák mátraverebély-szentkúti zarándoklatának szervezéséről, a körvonalazódó programokról beszélt. December 24-én kezdődik „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett a 27. rendes szentév. A jubileumi szentév mindig rendkívül fontos vallási esemény. Ezúttal is „a bűnbocsánat és a bűnökért járó büntetés elengedésének az éve, a perlekedők közötti kiengesztelődés, a sokféle megtérés, a gyónás és a vezeklés éve” lesz – ahogyan 25 évvel ezelőtt II. János Pál pápa megfogalmazta az akkori szentévről szóló levelében. A magyarországi diákok zarándoklata 2025. május 30-án lesz.

Végül az Egyházi Fejlesztők részéről Bodó Rita mutatta be a kidolgozás alatt álló lelkigyakorlatos koncepciót, amelyet szerzetesi iskolák számára készítenek.

A szerzetesi köznevelési fórum következő találkozójára a bencések szervezésében kerül majd sor.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír