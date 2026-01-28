Bukósisak az élethez – Programok a káposztásmegyeri Szentháromság-templomban a házasság hetén

Az előadó, a pécsi Nagy Péter sokáig az üzleti életben dolgozott, most pedig biológia–etika–hittan szakos tanárként diákok sokaságát tanítja szaktantárgyaira, illetve a családi életre nevelés keretében saját maga által kidolgozott Bukósisak az Élethez Keresztény Életstratégia Program tematikája alapján. Emellett feleségével, Judittal jegyes- és házaspároknak tartanak előadásokat, lelkinapokat, házasságra felkészítő és abban megerősítő tanfolyamokat. Képzett, tapasztalt, emellett hiteles, sugárzó személyiségek.

Fontos, hogy a részvételhez jelentkezni kell az űrlapok kitöltésével!

A fiataloknak szóló programra (15–25 évig, február 13., péntek, 17–20) IDE kattintva lehet jelentkezni, az eseményről további információk pedig ITT találhatók.

Az életkortól független jegyes- és házaspároknak szóló programra (február 14., szombat, 10–17, igény szerint gyerekvigyázással) IDE kattintva lehet jelentkezni, az eseményről további információk ITT találhatók.

Forrás és fotó: Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia

