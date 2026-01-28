Bukósisak az élethez – Programok a káposztásmegyeri Szentháromság-templomban a házasság hetén

Hazai – 2026. január 28., szerda | 13:03
2

A káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia érdekes programokkal készül az idei házasság hetére. Február 13-án, pénteken 17–20 óra között a 15–25 éves fiatalokat várják interaktív programra, február 14-én, Valentin-napon 10–17 óra között pedig életkortól függetlenül jegyes- és házaspároknak szól a Válságálló házasság című előadás. A programokon való részvételhez regisztráció szükséges.

Az előadó, a pécsi Nagy Péter sokáig az üzleti életben dolgozott, most pedig biológia–etika–hittan szakos tanárként diákok sokaságát tanítja szaktantárgyaira, illetve a családi életre nevelés keretében saját maga által kidolgozott Bukósisak az Élethez Keresztény Életstratégia Program tematikája alapján. Emellett feleségével, Judittal jegyes- és házaspároknak tartanak előadásokat, lelkinapokat, házasságra felkészítő és abban megerősítő tanfolyamokat. Képzett, tapasztalt, emellett hiteles, sugárzó személyiségek.

Fontos, hogy a részvételhez jelentkezni kell az űrlapok kitöltésével!

A fiataloknak szóló programra (15–25 évig, február 13., péntek, 17–20) IDE kattintva lehet jelentkezni, az eseményről további információk pedig ITT találhatók. 

Az életkortól független jegyes- és házaspároknak szóló programra (február 14., szombat, 10–17, igény szerint gyerekvigyázással) IDE kattintva lehet jelentkezni, az eseményről további információk ITT találhatók. 

Forrás és fotó: Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia

Magyar Kurír

#család #egyházmegyék #házasság #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató