Célba ért a Katolikus Karitász adománya, amellyel a földrengés károsultjait segíti Horvátországban

Szentpéterfa közösségi felületein is közzétették a felhívást, a település plébánosa az évvégi hálaadón és az újévi misén is kérte a híveket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a földrengés károsultjait. A további adományokról – az Országos Horvát Önkormányzattal közösen gondolkodva – a nagykövetségtől és a horvát vöröskereszttől is azt a visszajelzést kapták, hogy jelenleg van annyi alapszükségleti ellátmány, ami elég, de a későbbiekre is gondolva az a legvalószínűbb, hogy pénzadományt várnak majd a konkrét problémák orvoslására, romos épületek helyreállításra. Ezekre a célzott felújításokra fognak gyűjteni a magyarországi horvát közösségek – tudta meg a Vaskarika.hu Handler Andrástól, a település horvát nemzetiségi önkormányzatának képviselőjétől.

Baráth Attila és Horváth Sándor szombaton reggel 5 órakor indultak útnak Séből a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász segélyszállítmányával, amit egy hatalmas hangárban 10 óra körül le is pakoltak a sziszeki karitászosok segítségével. A szállítmányba több ezer műanyag evőeszköz (tányér, kanál, pohár), takarók és plédek, benzinmotoros áramfejlesztők, Siesta gázkályhák, infra hősugárzók, készételek, valamint instant levesek kerültek.

Horváth Sándor beszámolt arról, hogy hatalmas konvoj torlódott fel Sziszek határában – mindannyian a segítés szándékával indultak útnak. Az osztrák kamionoktól a quadokon át a Dinamo Zagreb ultracsoportjáig rengetegen vittek segélyszállítmányt vagy mentek menteni Sziszek és Petrinja – a földrengés epicentrumában található 25000 lakosú város – megsegítésére. A sziszeki adománygyűjtő központ egy hatalmas hangár, ahol nagyon sok önkéntes, köztük domonkos rendi apácák és számos fiatal is segíti a segélyszállítmányok szétosztását, szortírozását. A vasi szállítmány átadásakor jelen volt a horvátországi karitász vezetője is Zágrábból. Horváth Sándor kiemelte, nagyon hálásak voltak az ottaniak, hogy olyan adományt kaptak az egyházmegyétől, amire most valóban a legnagyobb szükségük volt: melegítő eszközöket (kályhákat, hősugárzókat), takarókat és műanyag evőeszközöket.

Nagy az azonnali összefogás az egyházmegyei karitászcsoportokban – mondta el Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató. Jánosháza, Nemeskeresztúr, Balogunyom, Zalaegerszeg és Körmend is 2-2 Siesta kályhával csatlakozott a felhíváshoz. Emellett a harkai karitász és a Győri Egyházmegyei Karitász is a felhívás mellé állt, csakúgy, mint a karitász nagy szociális intézményei is. A nagylengyeli Szent Család Szociális Központ és Hársfa-ház is kályhákkal segít a bajba jutott családoknak.

A következő szállítmány január 11-én indul Horvátországba, addig még lehet adományokat eljuttatni a Karitász szombathelyi központjába.

Forrás: Karitász.hu/Büki László/Vaskarika.hu

Fotó: Büki László/Vaskarika.hu

