Chris Pratt dokumentumfilmet forgat Szent Péter sírjának megtalálásáról

Chris Pratt amerikai színész vezeti majd a nézőket ezen lenyűgöző és egyedülálló utazáson, a hit, a történelem és a régészet ösvényein. „Rendkívüli megtiszteltetés – nyilatkozta Pratt a Vatican Newsnak – együttműködni Leó pápával és a Vatikánnal ebben a projektben. Szent Péter története alapvetően fontos a keresztény hit számára, és mélyen hálás vagyok a bizalomért és a lehetőségért, amit kaptam, hogy segítsek örökségét vászonra vinni.”

Az AF Films a spanyol rendezőnőre, Paula Ortizra bízta a rendezést. A forgatókönyvet Andrea Tornielli írta, Pietro Zander tanácsadóként működött közre. 2026-ban mutatják be az alkotást, a jelenlegi Szent Péter-bazilika 1626. november 18-i megnyitásának és felszentelésének 400. évfordulóján.

A bazilika története összefonódik Péter, a galileai halász életének eseményeivel, akire Jézus rábízta az Egyház vezetését, és aki Rómában, a Vatikáni dombon szenvedett vértanúhalált Kr. u. 64-ben. Sírjának környékét már a legelső századoktól kezdve hódolat övezte, sok keresztény akart mellé temetkezni. Egy izgalmas időutazáson, eddig soha nem látott képi világon keresztül a néző lépésről lépésre követhet egy magával ragadó eseménysorozatot, amely elvezeti Péter sírjának felfedezéséhez. Konstantin császár meg akarta őrizni a temetkezési helyet azzal, hogy elegyengette a Vatikáni dombot, hogy felépítse rajta az első nagy bazilikát, amelybe a sír területét is beépítették.

Történelmi és régészeti felfedezéseken keresztül jutunk el addig, hogy azonosítják az apostol temetkezési helyét a vatikáni nekropoliszban. XII. Pius pápa 1950-ben hivatalosan is bejelentette a hírt, miután tíz évvel korábban az ő utasítására kezdték meg a bazilika alatti ásatásokat. A későbbi kutatások 1968-ban odáig vezettek, hogy VI. Pál bejelentette a világnak a csontok megtalálását is: „Péter ereklyéit – mondta a Pápa – meggyőző módon azonosították… Okunk van azt hinni, hogy megtalálták az apostolok fejedelmének kevés, de szentséges földi maradványait.”

