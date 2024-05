Cigány közösségek köszöntötték az Istenszülőt a miskolci görögkatolikus székesegyházban

Majdnem egy tucatnyi település – Encs, Edelény, Felsőregmec, Felsővadász, Hernádvécse, Homrogd, Múcsony, Sajópetri, Selyeb, Rakaca, Rakacaszend – hívőközösségének közel száz képviselője imádkozta együtt a Parakliszt, a könyörgő ájtatosságot az Istenszülő Szűz tiszteletére.

A szertartás énekes részeit a Görögkatolikus Papnevelő Intézet előkészítő évfolyamosai vezették.

A tanodás gyerekek egy-egy zsoltárral is készültek erre a napra. Volt köztük olyan kicsi is, aki alig-alig érte fel a mikrofont, mégis zengett hangja az imádság elmondása közben.

A selyebi harmadik osztályosok drámajátékot is megtanultak: Jézus találkozása a kenethozókkal bibliai jelenetét mutatták be. Ezzel készülnek a jövő vasárnapi elsőáldozásukra.

Fontos mozzanata volt az imádságos találkozónak a miskolci görögkatolikus szakkollégisták tanúságtétele. A fiatal egyetemisták életkorban a legközelebb állnak a gyermekekhez, az ő szavaik, személyük sokkal erősebb példa arra, miért is érdemes tanulni, végzettséget, képesítést szerezni. Nemcsak tanulmányaikról, hanem arról is beszéltek, mit nyújt nekik a szakkollégium; ahol segítséget kapnak tanuláshoz, a szellemi fejlődéshez, ahol a lelki élet is fontos, ahol családra, támogató közösségre találtak.

Orosz Atanáz püspök egy-két feladat megoldására is hívta a gyermekeket: olyan ikonokat, ábrázolásokat kellett keresniük és összeszámolniuk szerte a templomban, amelyen a feltámadt Krisztus, illetve az Istenszülő látható.

Természetesen a jutalom és az uzsonna sem maradhatott el.

A találkozó a felsőregmeci közösség énekeivel zárult, melyek éneklésébe szinte minden résztvevő bekapcsolódott.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

