Cigány vagy roma?! – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat tizedik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a cigány testvéreink életét – múltját és Isten szívében a jelenét, jövőjét mutatja be.

A főpásztor először arról beszél, hogy a Szentírás mit tanít a népek, a kultúra sokféleségéről, majd arról, hogy Jézus hogyan viszonyul az egyszerű, szegény emberhez.

Székely János abban is segít, hogy tisztázza mi az etimológiai gyökere a cigány, roma elnevezésnek, és itthon melyiket, illetve mikor használjuk. Majd bemutatja a cigányság eredetét és történelmét, és magyarországi jelenét.

A püspök arra is rámutat, hogy a család és az élet méltósága milyen helyet foglal el a cigányság életében, illetve, hogy a társadalmi igazságosság területén, a hátrányos helyzetekből milyen kiutak vannak.

Végül, de nem utolsó sorban a főpásztor más mellett beszél Boldog Ceferino példájáról, illetve arról, hogy a vallás és különösen is az Istenhit mennyire része és milyen módon van jelen a cigány testvéreink életében, továbbá, hogy az Egyház milyen módon tudja segíteni őket.

A szeretet dallama podcast tizedik adását március 11-én, szerdán 7 órakor adja közre az MKPK Sajtóirodája; elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült. A rádióban a podcast március 11-én, szerdán 11 órától hallgatható meg.

A következő résszel március 25-én, szerdán jelentkezünk – témája a gazdaság.

A korábbi adások visszanézhetők és -hallgathatók a Magyar Katolikus Egyház YouTube-és Spotify-csatornáján.

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír