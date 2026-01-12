Cipőt, kabátot, takarót kér a rászoruló emberek számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Hazai – 2026. január 12., hétfő | 11:15
A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A karitatív szervezet gyűjtést hirdet a leginkább rászoruló emberek meleg ruháinak pótlására, elsősorban nagy méretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kér a szükséget szenvedők számára.

A felajánlásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesten a III. kerületben, a Miklós utca 32. szám alatt működő hajléktalanellátó központjában, valamint a Batthyány téren, a Bem rakpart 28. szám alatti központjában 24 órán át fogadja.

A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád

Magyar Kurír

