Cipőt, kabátot, takarót kér a rászoruló emberek számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A karitatív szervezet gyűjtést hirdet a leginkább rászoruló emberek meleg ruháinak pótlására, elsősorban nagy méretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kér a szükséget szenvedők számára.

A felajánlásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesten a III. kerületben, a Miklós utca 32. szám alatt működő hajléktalanellátó központjában, valamint a Batthyány téren, a Bem rakpart 28. szám alatti központjában 24 órán át fogadja.

A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád

