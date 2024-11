Claudio Gugerotti bíboros jelenlétében átadták az új görögkatolikus kulturális központot Budapesten

A különleges épület megszentelésére Rómából hazánkba látogatott Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Dikasztérium prefektusa, aki Magyarország apostoli nunciusával, Michael Wallace Banach érsekkel és a három magyar görögkatolikus hierarchával együtt vezette a szertartást.

A Budapest XIV. kerületének központjában álló szecessziós villát Schuler József megrendelésére kezdték építeni még 1910-ben, tervezője Benedek Dezső építész volt. Az állam 2015-ben a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába adta az ingatlant, ezt követően egy hatalmas felújítási beruházás vette kezdetét, mely 2024-ben fejeződött be. A ma már régi fényében tündöklő, mégis a kellő modern technikai és műszaki hátteret sem nélkülöző épületben a Görögkatolikus Metropólia új kulturális központja talál majd otthonra a fővárosban, és mintegy félszáz, felsőoktatásban részt vevő hallgatónak biztosítanak itt kollégiumi helyet.

Claudio Gugerotti bíboros már beszéde elején családias hangulatot teremtett, hiszen elárulta, magyar vér is csörgedezik az ereiben. Első alkalommal papszentelése után nem sokkal látogatott hazánkba, ekkor egy egészen más világba csöppent, mint amilyen a mostani Magyarország. Titokban, három zárt ajtó mögött egyedül kellett elmondania a napi szentmisét. Ma pedig, ötven évvel később „nem becsuknom kell itt ajtókat, hanem megnyithatom egy új kulturális központ ajtóit a hívek és a közönség előtt. Valami gyökeresen megváltozott Magyarországon az elmúlt években, és ez az Isten műve. Az ő kegyelmének fantáziája végtelen.”

A Zakeusról szóló evangéliumi részlet kapcsán azt tanította:

Zakeus rendkívül kíváncsi ember volt, hiszen kérdései voltak. Kérdések nélkül pedig nincs kultúra.”

Szeretné, ha ez a hely nem csak elméleti szinten lenne kulturális központ, hanem ha az ide betérő emberek között valódi kapcsolat jönne létre: „Legyenek olyanok, mint Zakeus, legyenek kérdéseik, amik a szívük mélyéről jönnek... Nekünk, keresztény embereknek egy megszentelt kulturális központba ellátogatva Istent kell keresnünk egymás tekintetében. Azt az Istent, aki nem megdorgál minket, hanem szeretetével magához ölel. Csak úgy változhat meg a világ körülöttünk, ha kapcsolatokat építünk egymással és a Jóistennel.”

Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében emlékeztetett Szent II. János Pál pápa szavaira, aki azt szerette volna, hogy az Egyház „mindkét tüdejével lélegezzen”, a nyugatival és a keletivel is. Szólt arról is, hogy – mivel kelet és nyugat határán van Magyarország – szerepe van a béke közvetítésében, megteremtésében. Ebben jut kiemelt feladat a görögkatolikus egyháznak, hiszen ahogy ezt II. János Pál pápa is felismerte, a görögkatolikus egyház a „két tüdőt összekötő, létfontosságú hörgő szerepét tölti be”. Soltész Miklós elmondta, a közelünkben dúló háború roncsolta a két tüdő állapotát, és az Ukrajnában is jelenlévő, az ortodoxiával és Rómával is szoros kapcsolatokat ápoló görögkatolikus egyháznak nagy szerep juthat az ortodoxia és a katolicizmus közötti sebek gyógyításában. Végezetül elmondta: „A magyar kormány számára természetes, hogy egy ilyen épület átadásával támogatja egyházai jövőjét és gyarapodását.”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita beszédében hangsúlyozta: a fővárosban közel 150 éve jelen vannak a görögkatolikusok, olyan templomok közösségeibe tartozva, amelyeket rendre római katolikusoktól és a fővárostól kaptak. Viszont az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ és Egyetemi Kollégium immár saját tulajdonú ház. Mint mondta, az épület ugyan első látásra nem tűnik egyházi épületnek, de „imádságnak mindig lesz hely” benne. Nem titok, hogy az újonnan létrehozott intézménnyel elsősorban a fővárosi kulturális élet gazdagításához szeretnének hozzájárulni, elsőként a máris látogatható kortárs görögkatolikus ikonművészeti kiállítás bemutatásával. Fülöp metropolita kifejezte reményét, hogy az új épület megáldásával „nem csupán egy Magyarországon kisebbségben élő egyház lelkes tagjai elszigetelt kezdeményezésének lehetünk tanúi, hanem egy kicsiny, de életerős egyház további fejlődésének újabb állomásához érkeztünk, amely ma is képes hatékonyan képviselni Isten ügyét, a krisztusi örömhír terjesztését az élet minden területén”. Azt kívánta, a kulturális központ töltse be méltó hivatását, legyen az öröm, béke, gyönyörködés, elmélyülés szigete, „ami nem kiszakít a világból, de felemel”.

Végezetül „az építkezés motorja”, Seszták István főhelynök hálával és örömmel mondott köszönetet mindenkinek, akinek a munkája szükséges volt ahhoz, hogy az immár felújított Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ és Egyetemi Kollégiumban Isten jósága megtapasztalhatóvá váljon. „A befektetett munkát mindig a jövő gyümölcsei koronázzák meg” – mondta.

A Görögkatolikus Metropólia új kulturális központjában a gyümölcsözésre bőségesen lesz lehetőség, hiszen az imádság mellett kiállításokat, hangversenyt, kulturális programokat, valamint konferenciákat szeretnének rendezni itt.

*

Claudio Gugerotti bíboros Budapest után a Miskolci, majd a Nyíregyházi Egyházmegyében és Máriapócson tett látogatást, melyről hamarosan hírt adunk.

Szöveg: Hekler Melinda

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Király András; Hekler Melinda

Magyar Kurír