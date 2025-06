Csak az eget nézed, vagy el is indulsz? – Szent Kvirin vértanúra emlékeztek Szombathelyen

A szalézi templom búcsúnapján Vitális Gábor SDB tartományfőnök szentbeszédében feltette a kérdést: miért nem maradt Jézus velünk? Hiszen akkor most a templomokban az ő prédikációját nézhetnénk, vagy a Vatikánból ő adna áldást, vagy tudna közvetlenül is betegeket gyógyítani. Jézus azért nem maradt, mert mindent átadott a tanítványoknak. Egyben küldetést bízott rájuk: Menjetek az egész világra!

Jézus azért emelkedett az égbe, hogy helyet készítsen nekünk és van akkora bizalma, hogy amit megtanított és megtett, azt ránk bízta, hogy vigyük tovább az életben.

Szent Kvirin példa arra, hogy a küldetést igyekezett elvinni addig, amíg lehetett.

Jézus nem azt kérte az apostoloktól, hogy szemléljék amit tett, hanem, hogy menjenek. És megígérte: megkapják a Szentlelket, hogy legyen bátorságuk és hitük, hogy megéljék, amit Jézus hirdetett. Miért álltok itt égre emelt tekintettel? – kérdezte tőlük az angyal, miután Jézus felment a mennybe. Ez a kérdés nekünk is szól: miért nézzük az eget, és miért nem cselekszünk? A mennybementel nem befejezés, hanem kezdés.

Jézus nem hagyta el a világot: bennem, benned, mindenkiben, akik megkeresztelkedtünk, jelen akar lenni. Nem eltávozott, hanem a mennybe ment, hogy a világ bármely részén jelen legyen

és segíteni tudjun azokon, akik segítéségét várják – mondta Vitális Gábor.

Szent Kvirin nem keresett kifogásokat, amikor elérkezett az idő. Tudta, hogy nem hallgathat. Nem tagadhatja meg azt, akinek az életét köszönheti. És tudta: most rajtam a sor. Szent Kvirin meghozta az áldozatot Krisztusért. Most mi következünk, mint tanúságtevők, akik miután kilépnek a templomból, meg kell élniük a hitet, amelyet a szívükbe fogadtak. De nem vagyunk egyedül. A Lélek ereje, amely eltölt minket, segít is.

Ne a mennyet bámuljuk, hanem a földet nézzük és tegyük termékennyé Jézus jelenlétével, aki a mennyből segít.

Csak nézed vagy viszed is a hited? Csak az eget nézed, vagy el is indulsz, hogy tanúságot tegyél Krisztusról? – zárta szentbeszédét Vitális Gábor szalézi tartományfőnök.

A szentbeszéd ITT meghallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír