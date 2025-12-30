Családot adni annak, akinek nincsen – Szent Család ünnepe a budapesti Avilai Szent Teréz-templomban

Vele együtt misézett Csépányi Gábor címzetes prépost, pestszentlőrinc-szemeretelepi plébános; Csepregi Róbert, az esztergomi szeminárium prefektusa és Alpek Gergely terézvárosi káplán.

A diakónusi szolgálatot a Családreferatúra munkatársa, Zarka Dénes állandó diakónus látta el.

Zenei szolgálattal hagyományosan a Benyus Testvérek Családi Zenekara működött közre, akik négy generációt is képviselve zenéltek és énekeltek, karácsony ünnepének legszebb dallamait megszólaltatva.

Szentbeszédében Horváth Zoltán családreferens mint családi erényt az engedelmességet állította a Teréz-templom közössége és a családok elé.

Ahogyan Mária engedelmeskedett az Úr szavának – bár nem értette, hogyan történhet meg vele, hogy a világ üdvözítőjét fogja megszülni, de azt mondta „legyen nekem a te igéd szerint” –, ugyanígy József is, aki az isteni üzenetnek eleget téve Isten igéjére, szavára hallgatva feleségül vette a már gyermeket váró Máriát. Pedig már azon gondolkodott, hogyan bocsájtja el, de az isteni ige meggyőzte, hogy azt kell tennie, amit az Úr kér tőle. Felkelt, és

mindent úgy tett, ahogyan az Úr mondta neki”.

Jézus pedig, amikor már felnőtt, és mindenben a mennyei Atya akaratát teljesítette, amikor a Getszemáni-kertben vérrel verítékezve szeretné elkerülni a rá váró szenvedést, mégis azt mondja: „Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd.”

Ez lehet egy család életének fontos alapja, ahol mindent meg kell beszélni, és egymás véleményét, érzéseit, vágyait és szándékait tiszteletben kell tartani, de valakinek döntenie kell, mert a „demokrácia” nem vezet előre. Mert nem az én akaratom kell hogy érvényesüljön egy család tagjai életében, hanem az Isten igéjére kell hallgatnia mindenkinek a családban, és aszerint cselekednie – hangsúlyozta a szentmise főcelebránsa. – Valakinek fel kell vállalnia a döntést és annak következményeit, és a többieknek be kell állniuk mögé.

A szentmise végén két házaspár, család tett tanúságot.

Wéber Tibor és felesége Sarolta, akik hét vér szerinti gyermeket neveltek fel, és már vannak unokáik is, néhány éve örökbe fogadtak három Down-szindrómás gyermeket. Ők mindhárman már a saját gyermekeik, mert

úgy érezték akkor, amikor a vér szerintiek már felnőttek, hogy Isten vár még tőlük valamit, és azt meg kell tenniük. Családot kell adniuk annak, akinek nincsen.

Soha nem bánták meg. Az édesapa most úgy érzi, hogy a legkisebb örökbefogadott leány a „legapásabb” (egyébként végig szorította most is a templomban Tibor kezét) az összes közül.

A Peregi házaspár, akik a Családok Jézusban mozgalomból érkeztek, azt élték meg, hogy a gyermekük születésére nagyon „megvárakoztatta” őket az Isten, majd úgy gondolták, hogy amikor az első megszületett, már könnyen fog jönni a többi, és jött is a második, akit szintén az Úr adományaként fogadtak, majd három nap múlva el is vette tőlük. Ez főleg az édesapát mélyen megrázta. Miért ad, ha utána elveszi? Mindezt megérteni nem lehet, csak hittel elfogadni, hogy az élet urai nem mi vagyunk, hanem az Isten – hangzott el tanúságtételükben. (Korábban készült velük interjúnk, amely ITT olvasható. – a szerk.)

Azóta már ők is nagy családban élnek, és igyekeznek más családokat is segíteni ebben a hitben a mozgalmon keresztül.

A családok megáldásával folytatódott az ünnepélyes szertartás.

A három atya és a diakónus áldották meg a jelenlévőket. Volt, hogy csupán egyedül jött valaki az oltár elé, és mobiltelefonján mutatva „hozta oda” a családját rájuk is Isten áldását kérni. De volt, amikor tizenhárman álltak körbe, hogy három generáció kérje a Szent Család közbenjárását életükre.

A legmeghatóbb pillanatok azok voltak, amikor fiatal atyák sorra jöttek szüleikkel, testvéreikkel együtt, hogy Szent Család áldásban részesüljenek. Isten áldja meg azokat a szülőket, ahol a fiuk meghallhatta és igent mondhatott az Úr hívó szavára.

Horváth Zoltán atya minden évben hívja a Teréz-templomban valamikor is lelkipásztori szolgálatot ellátó atyákat és az innen származókat szüleikkel, családjukkal együtt erre az ünnepre. Mindezt talán éppen ez teszi még bensőségesebbé.

Az áldások után a családok kaptak egy kis karácsonyi ajándékcsomagot, egy papírból készült betlehemi angyalt, hogy mindig a jó hír vivői legyenek; egy emlékképet.

A szentmisét követően a plébánia nagy hittantermében agapé keretében kötetlenül tudtak találkozni, beszélgetni a jelenlévők felszabadult vidámságban és örömben.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Családreferatúra/Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír