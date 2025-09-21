Csepellényi György pálos vértanú

Nagy öröm számunkra, hogy Ternyák Csaba egri érsek úgy határozott, hogy az Egri Főegyházmegye részéről elindítja Csepellényi György pálos szerzetes boldoggáavatási eljárásának egyházmegyei szakaszát. Ezzel a főpásztor elfogadta és támogatta a Csepellényi György életútja szempontjából fontos települések, így Füzér, Sátoraljaújhely, Egerfarmos polgármestereinek és lelkipásztorainak erre vonatkozó kérését, majd ezt felkarolva az ügyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elé vitte, mely nyilatkozatban is támogatta a boldoggá avatás megindítását.

Az előzetes kutatások lefolytatása eredményeképpen a jelentősebb iratokból és Csepellényi György tiszteletét bizonyító ábrázolásokból elkészített összeállítást Ternyák Csaba érsek 2023. május 23-án személyesen adta át a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma prefektusának, Marcello Semeraro bíborosnak.

Csepellényi György életének és vértanúságának az ismeretében biztosak lehetünk abban, hogy őt a szentek és a boldogok társaságában tisztelhetjük, azonban a pálosok a rendi hagyományok szerint nem kezdeményezik egyik rendtag szentté vagy boldoggá avatását sem. Ezért különös öröm az, hogy az életútja szempontjából fontos települések vezetői és lelkipásztorai ezt megtették, illetve hogy Ternyák Csaba érsek az eljárás megindítása mellett döntött. A boldoggáavatási eljárást az ezzel kapcsolatos hatalmas munka mellett lelki háttér, a boldoggá avatásért végezhető ima is segíti, kíséri.

Csepellényi György a hitét a szegények és betegek gondozásával gyakorló nemesi családban született Bitcsén, az 1620-as években. Édesapja Csepellényi György, édesanyja Pataki Mária volt. Édesanyja jótékonykodása nagy hatással volt az ifjabb Györgyre, aki 1642-ben lépett a pálos rendbe. A Nyitra közelében található elefánti kolostorában töltötte újoncévét, majd 1643. május 3-án, a Szent Kereszt feltalálásának ünnepén fogadalmat tett. 1646 körül szentelték áldozópappá. A rendben tiszteletet vívott ki életmódjával és viselkedésével. 1660-ban a rendi tanács máriavölgyi, majd elefánti alperjelnek nevezte ki. Máriavölgyben a növendékeket is ő nevelte.

Ebben az időben a protestánsok és a katolikusok közti ellentétek elmérgesedtek Magyarországon. A magyarországi katolikus missziók élén 1642-től Vanoviczy János, a pálos rend római prokurátora állt. A katolikus papokban szegény régiókba, amelyek a vallásviszály fő tűzfészkei voltak, csak különösen elszánt, képzett papokat küldtek, akik a vitára is alkalmasak voltak és a veszélyt is vállalták. Csepellényi Györgyöt, aki nem erőszakos, inkább békés, alázatos módon, de kitartóan vitázott, X. Kelemen pápa Mezőkövesd, Eger és Füzes környékére nevezte ki missziós főnöknek. Működése nagyon eredményes volt, az egri püspök feljegyzései szerint egymaga hét falut térített vissza a protestánsoktól.

1674. március 26-án protestánsok egy csoportja behatolt a plébániára, és rabszíjon hurcolták el a szerzetes papot. Hatvannapos fogsága alatt folyamatosan bántalmazták és gúnyolták. Türelemmel viselte a szenvedést. Bántalmazói közül többeket megtérített, de őket a többiek megölték. Végül május 24-én a Farmos (1860 óta Egerfarmos) melletti Szőke puszta határában, a ma is Barát-fertőnek nevezett mocsaras tónál Csepellényi Györgyöt is lefejezték. A hagyomány szerint kivégzője sokáig nem tudott lesújtani rá, mert a keze nem engedelmeskedett. Testét meztelenül, temetetlenül hagyták, de a romlás jelei nem mutatkoztak rajta. Végül az egri pasa intézkedett, hogy „Isten szent embere” ne heverjen temetetlenül, és Nagy János mezőkövesdi plébános a farmosi templomban temette el.

Ima Csepellényi György boldoggá avatásáért Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepellényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Ámen

Szöveg: Bátor Botond pálos szerzetes

Forrás: Romkat.ro

Fotó (portré): Merényi Zita

Magyar Kurír