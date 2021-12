Cserháti Ferenc püspök áldotta meg a süttői templom új oltárát

„Tudjuk, hogy egy családi házon is mindig van mit újítani, javítani, karbantartani. Még inkább így van ez egy közel negyed évezrede épült templomnál – írta a felújítás kapcsán Tóth Bertalan, Süttő, Piszke és Lábatlan plébánosa. – Jóllehet, nagyívű elképzeléseink is vannak, a kicsiért is hálásnak kell lennünk.”

Egy pályázatnak köszönhetően javításokat végeztek a süttő Szent Lipót-plébániatemplom lábazatán; megújult a templommal egyidős kőkerítés is, és kialakították a vízelvezetést. A templomban pedig az erősen megkopott és töredezett padlózatot újították meg süttői haraszti mészkőlapokból.

A legszebb ajándék az új mellékoltár, melyet – Rózsafüzér Királynője tiszteletére – felajánlásból készített el Latorcai Csaba kőfaragó mester.

2016-ban, a plébániaközösség alapításának 300. évfordulója alkalmából is Latorcai Csaba készítette el és ajánlotta föl Szent Lipót szobrát, melyet a templom előtt helyeztek el. A kőfaragó mester műve a közelmúltban elkészült Mindszenty József-szobor, amelyet Krakkóban állítottak föl.

Mivel a mostani templom felszentelése napra pontosan 242 évvel ezelőtt e napon történt, november 21-én áldotta meg Cserháti Ferenc püspök az új oltárt és az elkészült munkálatokat.

Már hetekkel korábban készültek erre a szentmisére. Vitális Gábor SDB apát-plébános, Nyergesújfalu lelkipásztora három egymást követő csütörtök este vállalt gyóntatási szolgálatot Süttőn, majd szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédekkel segítette a helyi hívek készületét – ismertette beszámolójában Tóth Bertalan plébános, aki az ünnepi szentmisén köszönetet mondott Istennek, majd „mindazoknak, akik kivették részüket a szép munkából, és biztosították a hátteret mindehhez”.

„Adja az Úr, hogy a következő évtizedekben is számosan legyenek, akik az Úr házába sietvén koptatják e köveket, és hálaadással állnak, meg az új oltár előtt” – írta Tóth Bertalan, Süttő, Piszke és Lábatlan plébánosa.

Forrás és fotó: Süttői Római Katolikus Plébánia



