Csókay András imádságot kér a holnapi műtétjéhez

„A magyar idő szerint holnap reggel 5–6 körül kezdődő műtéthez kérjük imáitokat. Az Eucharisztiában is jelenlévő Jézus Krisztustól eddig is óriási segítséget kaptunk az ikrek szétválasztásában. Öt tudományos ötlettel és három természetfeletti csodával segített a felkészülés és a műtét, majd a műtét utáni nagyon kritikus szakban. Most az óriási csonthiánynak a fejtetőn való pótlása a feladat a jó állapotú Rabeyánál. Az óvatos műtét ellenére is veszélye van az agy bevérzésének és a fertőzés szövődményének. Ennek elkerüléséért kérjük imáitokat és a nehezebb helyzetű kislány további javulásáért” – írta szerkesztőségünknek az orvoscsapatot irányító Csókay András.

Október közepén az ima erejéről Csókay András hosszabb, tanúságtétellel is felérő interjút adott honlapunknak.

Forrás: Csókay András

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír