Czerny bíboros Chiclayóban: Álljunk készen, hogy újra és újra reménnyel hajoljunk a másik felé

Prédikációjában Czerny bíboros felidézte XIV. Leó pápa különleges kapcsolatát a chiclayói egyházmegyével, ahol 2015 és 2023 között püspökként szolgált. Utalt Jézus irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédére, és rámutatott, Leó pápa a betegek világnapjára írt üzenetében arra hív mindenkit, hogy hordozza mások fájdalmát.

A szeretet a megtérés folyamata

„A szeretet a megtérés folyamata, a szó leghitelesebb értelmében” – mutatott rá homíliájában Czerny bíboros. Arról szól, hogy Isten szemével nézünk, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy ridegen hirdetjük az ijesztő próféciákat vagy a tragikus diagnózisokat, hanem hogy mindig készen állunk a változtatásra, hogy újra és újra reménnyel hajolunk le a másik felé.

A bíboros arra buzdította a keresztényeket, hogy imádkozzanak a megtérés kegyelméért, hogy mások fájdalma gyökeresen változtassa meg életünk és terveink menetét.

Az együttérzés társadalmi dimenziója

Utalt az együttérzés társadalmi dimenziójára is. Olyan kapcsolatok hálóját szövi, amely túlmutat egyetlen ember elkötelezettségén. „Csak így tud Isten továbbra is válaszolni sokak szükségleteire, kibontakoztatva üdvözítő tevékenységét azok aktív elkötelezettsége által, akiket kizárólag a testvéreik szolgálatának vágya egyesít, és együtt vállalják fel mások fájdalmát.”

Czerny bíboros felidézte, hogy Leó pápa üzenete rámutat a kapcsolatra Isten szeretete és felebarátaink gyakorlati szükségletekben való szolgálata között. „Keresztényként soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy a mások iránti szeretetünk mindig az Isten iránti szeretetünk konkrét kifejeződése, és nem mondhatjuk vagy gondolhatjuk, hogy szeretjük Istent anélkül, hogy a szeretet útján járnánk – vagyis a ránk szoruló másik fél iránti szeretet útján.”

Homíliája végén Michael Czerny bíboros arra hívott mindenkit, hogy nyíljanak meg az Istennel való találkozásra azokban, akik testileg szenvednek betegség miatt.

Leó pápa levele különleges küldöttjének

XIV. Leó pápa levelet küldött Michael Czerny bíborosnak, akit különleges küldöttjének nevezett ki a betegek 34. világnapján tartott perui ünnepre. A Szentatya január 21-i keltezésű üzenetét február 7-én tették közzé.

XIV. Leó pápa üzenetében minden betegség vagy fájdalom által sújtott hívőt arra buzdít, hogy Szűz Mária anyai közbenjárásának támogatásával nagylelkűen „ajánlják fel életük minden nehézségét Szűz Mária által az irgalmas Istennek e világ békéjéért”.

Emlékeztet arra, hogy Szent Ágoston Vallomásaiban helyesen tanítja, hogy „az emberi lélek nyugtalan, és csak Isten kimondhatatlan szeretetében, valamint annak a mindennapi és lelki életben való alkalmazásában találhat valódi és tartós békét”.

Az evangéliumi vigasz

Leó pápa arra kéri küldöttét, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma prefektusát, hogy a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária liturgikus emléknapján vigye el minden hívőnek és kiváltképpen minden betegnek „az evangéliumi vigasz megnyugvást adó erejét és bátorítását, amely a Krisztussal való kimondhatatlan szeretetközösségből fakad, aki megígérte, hogy velünk lesz minden körülmények között, mindennap, a világ végezetéig”.

A pápa arra buzdítja a betegeket és az őket gondozókat, hogy „tegyenek tanúságot az isteni erényekről – a hitről, a reményről és a szeretetről –, valamint az emberi és keresztény közelségről a szükség idején, egymás terhét hordozva, és így a szív mélyéből beteljesítve Krisztus törvényét”.

Emlékezés Peru „szeretett földjére”

Üzenetében a pápa felidézi emlékeit „Peru szeretett földjéről” és a chiclayói egyházmegyéről, ahol őt püspökké szentelték tizenkét évvel ezelőtt a Szűz Mária, Isten Anyja tiszteletére szentelt székesegyházban.

Leó pápa hangsúlyozza, hogy az isteni Gondviselés folytán Ferenc pápa azt kívánta, hogy a betegek 34. világnapját „éppen Peru földjén ünnepeljék, hogy még erőteljesebben fejezze ki a Boldogságos Szűz Mária anyai gondoskodását mindazok iránt, akiket különféle szenvedések és betegségek sújtanak”. Ezt a döntést hálával fogadta XIV. Leó, aki felidézi, hogy a chiclayói Béke Szűzanyja-kegyhelyen a múltban „többször is imádkozott Isten segítségéért”.

Forrás: Vatikáni Rádió 1; 2

Fotó: Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma

Magyar Kurír