Damian Stayne alapító is jelen volt a Cor et Lumen Christi közösség konferenciáján Budapesten

Tanításában Damian Stayne az imában tapasztalt élményeiről tett tanúságot; arról, Isten hogyan formálta őt, hogy elmélyüljön a lelki ajándékokban, karizmákban, felesége elvesztése után is. Elmondta: a Szentlélek adta mennyei öröm, amelyet felesége két évvel ezelőtti halálakor kaptak ajándékba, váltakozott a gyász megélésével, és ez rendben van – fogalmazott a közösségalapító – , mert az életünk ilyen eseményeit sok-sok körön keresztül kell feldolgoznunk.

Damian Stayne a mennyei örömről és Isten jelenlétéről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy a szentek és angyalok mindig velünk vannak. Mellettünk állnak, hogy segítsenek minket. Isten lehetőséget ad nekünk arra, hogy életünk helyzeteiben kommunikáljunk velük.

Ezt követően a közösség alapítója arról a szellemi valóságról beszélt, amely körbevesz minket. Saját megtapasztalásain és a Katolikus Egyház Katekizmusán keresztül mutatta be, hogy Jézus milyen örökséget hagyott ránk, keresztényekre.

A Cor et Lumen Christi közösség védjegyévé vált „tűz és fény” szentségimádással folytatódott a találkozó. Az imádság elején Damian Stayne hangsúlyozta, hogy a Dicsőség Királya vonul be a csarnokba az Oltáriszentségben.

A konferencia délutánján Nyuli Gábor, a közösség magyarországi vezetője tanításában Isten ígéreteiről beszélt.

Számos ó- és újszövetségi ige mellett szenteket is hozott példaként, akiknek életében Isten ígéretei megvalósultak.

Jézus megígérte, hogy akik hisznek benne, azok sokkal nagyobb tetteket is végre fognak hajtani a Szentlélek hatására – emelte ki a közösségvezető. Felelevenítette Szent Patrik történetét, aki egy levélben számolt be egy kortársának, hogy két, több éve halott embert támasztott fel a halálból.

Az előadó lelki fejlődésünket, kereszténységünket egy hőlégballonhoz hasonlította. Minden szükséges felhajtóerő rendelkezésre áll, amely az égbe repítené a ballont, azonban a kosárban lehetnek súlyok. Mivel lehet felemelni életünk hőlégballonát? – tette fel a kérdést Nyuli Gábor. – Az első, hogy a súlyos és bocsánatos bűneinktől megtisztítsuk életünket. A személyes imaidő és felebarátaink szeretete sarokkő, ahogy az embereknek és az elöljáróknak való engedelmesség is. „Az engedelmesség ott kezdődik, hogy amit nem értesz, vagy amivel nem értesz egyet, mégis megteszed” – idézte Cathy Staynet, Damian feleségét az előadó. Hozzátette: fontos a kitartás, a hűség és a hála is az imában, a szolgálatban és a munkában.

Keresztényként is tudunk a világ jó dolgaihoz helytelenül ragaszkodni – figyelmeztetett a közösség magyarországi vezetője. – Szabaddá kell válnunk ezektől is. Továbbá fontos a komfortzónából való kilépés is. Ez a hit karizmájának gyakorlása: ameddig tudjuk, hogy saját erőből is sikerül, abban nincs ott Isten, azonban ha valami nem megy a saját erőnkből, akkor máris lehetőséget adunk Istennek, hogy a helyzetben megdicsőüljön.

A találkozón Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált szentmisét.

Homíliájában a püspök az identitás fontosságáról beszélt. Az Istentől eredő név – miként Keresztelő Jánosnál is látjuk – meghatározza az ember életét. Zakariás és Anna tiszteletben tartják, hogy a fiuk Istentől kap identitást. Ezzel kapcsolatban Mohos Gábor arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy nekik nem meghatározniuk kell, hanem ki kell bontaniuk a gyermek identitását.

Isten álmodott meg minket. Annak ellenére, hogy tudja, hányszor voltunk és leszünk még hozzá hűtlenek. Mindezek ellenére szeret minket – emelte ki szentbeszédében az esztergom-budapesti segédpüspök. – Nekünk kell Isten elé mennünk, amikor megbántjuk, mert a kapcsolat helyreállítása az Ő végtelen szeretetének meg nem szűnése miatt csak rajtunk múlik.

A program végén Damian Stayne vezetésével gyógyító alkalmat tartottak, melynek során Isten sokak számára megmutatta szeretetét és dicsőségét. Voltak, akik meggyógyultak korábbi, akár születésük óta tartó betegségükből, problémájukból; volt, akinek a látása javult meg. Az est folyamán mintegy nyolcvanan tettek tanúságot Isten gyógyító szeretetéről.

Isten mellett mindenki elfér, Ő vár minket a szentgyónásban is – hangsúlyozta Damian. – Meghívja azokat, akik úgy érezték, hogy el vannak szakadva Istentől, hogy térjenek vissza hozzá a bűnbocsánat szentségében, a jelen lévő papok segítségével.

Az este hálaadó dicsőítéssel ért véget.

Forrás: Cor et Lumen Christi közösség

Szöveg és fotó: Árki Kristóf



