Debrecen ad otthont idén a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozójának

A világjárvány okozta korlátozások miatt az elmúlt két évben nem tudták megtartani a már nagy hagyományoknak örvendő országos találkozót, ez alkalommal azonban a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium, valamint a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium közös szervezésében megvalósulhat az esemény.

A programról, a KELET idei üzenetéről Törő András országos katolikus egyetemi lelkészi referens, a találkozó főszervezője számol be: A KELET kitűnő találkozási pont azon egyetemista fiatalok számára, akik az országban, illetve a határon túl működő valamely katolikus egyetemi lelkészég közösségének tagjai. Fontosnak tartjuk, hogy a fiataloknak időt és teret biztosítsunk arra, hogy megismerjék egymást, megosszák egymással tapasztalataikat arról, hogy keresztény emberként hogyan állják meg a helyüket az egyetemista mindennapok kihívásai közepette. A KELET-en számos programot kínálunk számukra: közösségépítő játékok, dicsőítés ifjúsági énekek kíséretében, farsangi bál, közös szentmise, valamint fakultatív programok Debrecen városának felfedezésével. Az együtt töltött idő egyik különleges eseménye lesz a Szólj be a papnak! című program, melynek során ökumenikus kereteken belül hívjuk párbeszédre a fiatalokat és az egyetemi lelkészeket. A hétvége folyamán az egyetemisták egy komoly szakmai programon is részt vehetnek. Az Egyházi Fejlesztők csapata egy félnapos tréning keretében tart foglalkozást, ahol a fiatalok tovább erősödhetnek a felelős keresztény felnőtté válásban, kibontakoztatva a hitéletük fontos velejáróit.

A találkozó mottója „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9,6), amely arra hívja meg a résztvevőket, hogy a mindennapok teendői közepette fürkésszék Isten akaratát. A programok is ebben kísérnek majd bennünket, segítenek, hogy a fiatalok felfedezzék önmagukat, a helyüket az egyházban, a közösségük életében, valamint újra és újra rádöbbenjenek az Istennel való kapcsolatuk valóságára. Továbbra is fontos, hogy a szinodális utat járjuk, így szükségünk van olyan alkalmakra, ahol rátekinthetünk az együtt haladás művészetének gyakorlására. Az önmagunkkal, embertársaikkal és Istennel való együtt haladásra.

A KELET-re online lehet jelentkezni. Határidő: 2023. január 30.

A regisztrációs felület IDE kattintva érhető el.

A találkozóval kapcsolatban további információkat a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség honlapján lehet találni. Minden egyetemista érdeklődőt szeretettel várnak.

Forrás és illusztráció: Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

Magyar Kurír