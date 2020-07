Demográfiai robbanás és kilátástalan élelmezési válság elé néz Szudán

Az élelmiszer-ellátás továbbra is aggasztóan bizonytalan Szudánban, folyamatosan mélyül a gazdasági válság és növekszik az infláció, akárcsak az élelmiszerárak, mindezt a Covid-19 világjárvány csak súlyosbította. A Szudánról készített mostani vizsgálat során a valaha mért legaggasztóbb adatokat tették közzé – írják legfrissebb jelentésükben az IPC kutatói.

A vatikáni Fides hírügynökséghez eljuttatott jelentésük szerint a folyamatok megfékezésének esélye tovább romlott a koronavírus-járvány megfékezése érdekében tett intézkedések következtében. Jelentősen nehezebbé vált a hozzáférés az árukhoz, akadozik a piacgazdaság és egyre kevesebb a megfelelő megélhetést biztosító munkalehetőség. Az, hogy a napi munka lehetősége megszűnt, csökkentette a háztartások megélhetési esélyét, és akadályozza a rászorulók élelmiszerhez jutását. A jelentés megállapítja, hogy 9,6 millió ember számára (Szudán lakossága 43,2 millió fő) nem megoldott az alapvető élelmiszerekhez való hozzáférés, és a következő három hónapban sürgős közbelépés válik szükségessé. Mindez azt jelenti, hogy az afrikai országban minden negyedik ember az éhhalál szélén él.

Wisal Hussein, a 2005 óta kormányzó Nemzeti Kongresszuspárt (NCP) főtitkára szerint mindeközben Szudán soha nem látott demográfiai robbanás tanúja. 30,5 millió fő, mely Szudán lakosságának 69,8 százaléka, 30 év alatti. Ez a korosztály 2025-re 34,2 millióra, 2030-ra 37,6 millióra fog nőni. Az előrejelzett növekedés esetén Szudán összlakossága 2035-re 62,3 millió fő lesz, melynek következtében nemcsak a gazdasági, a társadalmi és szociokulturális fejlődés, hanem a biztonság és a béke megőrzése is kihívást jelent majd a sokat szenvedett országban.

Szudán Afrika legnagyobb országa volt, mígnem a több millió halálos áldozatot követelő véres polgárháborút követően függetlenné vált Dél-Szudán. Szudán jelenlegi területe 1 886 068 km²; gazdasága a különválás után megrogyott. A két ország különválásával az etnikai konfliktusok és a véres harcok nem szűntek meg: legalább 2,5 millió ember menekült el Szudánból, és rengeteg civil áldozatot követeltek az etnikai tisztogatások is. Szudán tavaly is forrongó tüntetések helyszíne volt (több mint háromszáz megmozdulás történt 23 városban, beleértve a fővárost, Kartúmot is). Az afrikai ország a terrorizmust támogató országok listáján is folyamatosan szerepel.

