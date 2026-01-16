Deportálások a Szovjetunióba – Egy temesvári család és egy közösség szenvedéstörténete

A Szovjetunióba hurcolt civilek története sokáig kimondatlan maradt: a félelem, a hallgatás és a politikai elnyomás évtizedei alatt csak a családok szűk körében őrződtek meg a részletek, amelyekből ma már a közösségi múlt rekonstruálható.

Ez a történet nem csupán egy temesvári római katolikus vallású család személyes tragédiája, hanem egy egész közösség szenvedéstörténetének része – valamint a temesvári egyházmegyéé, amelynek területéről nagy számú római katolikus hívőt hurcoltak el. A deportálások emléke ma is arra figyelmeztet, milyen törékeny az emberi méltóság, és milyen fontos, hogy a múlt sebei ne merüljenek feledésbe.

A tanúságtétel – bármilyen fájdalmas is – a közösségi emlékezet megőrzésének egyik legfontosabb formája. Aki emlékezik: Andreas Hofgärtner, jelenleg Nürnbergben élő nyugdíjas mérnök, akinek édesapja, Alois Hofgärtner öt esztendőt töltött deportáltként a Szovjetunióban.

„Apámat az első transzporttal szállították Temesvárról az ukrajnai Zaporizzsjába. Otthon tartóztatták le, és kezdetben egy gyűjtőközpontba hurcolták, ahol meg kellett várnia, amíg összegyűjtötték a szükséges létszámú deportáltat. Onnan egyenesen az állomásra vitték, majd felszállították a Szovjetunióba tartó vonatra. Tízéves voltam akkor.

Emlékszem, hogy két napig álltam a gyűjtőközpont kapujánál arra várva, hogy bemehessek és láthassam apámat. Csak enni mentem haza. A kapuban strázsáló orosz őrt németül kértem meg, hogy engedjen be. Végül bejutottam. Apám összevissza csókolt, és búcsúzásul azzal biztatott, hogy ne aggódjunk, hamarosan hazaengedik. A »hamarosan«-ból öt esztendő lett. Az első szállítmánnyal vitték el, és öt év után, az utolsók között engedték haza.

Azt, hogy az indulásig hol tartották fogva, a szomszédoktól, ismerősöktől tudtuk meg, mert egyesek a letartóztatáskor elkísérték a gyűjtőközponthoz a családtagjaikat. Apám letartóztatásakor anyámat és az idősebb bátyámat, Rolit szabályosan elrejtettük. A Drubeta utcában a szomszédos házban lakó magyar családnál találtak menedéket, akiket nem fenyegetett a deportálás veszélye. Édesanyám nagyon szép asszony volt, és féltettük, nehogy megerőszakolják, vagy őt is elhurcolják az orosz katonák. Ez utóbbitól féltettük az akkor 14 éves bátyámat is. Így hát amíg a letartóztatások folytak, én vittem mindennap ennivalót, ebédet nekik a szomszédba. A nagymamám otthon maradt velem, ő főzött és gondoskodott rólunk.

Apám letartóztatásakor megmondták, hogy kényszermunkára viszik, így hát tudtuk, mire számítsunk. Viszont őt, és rajta kívül még sokakat, abban az egy szál ruhában vitték el, ami rajtuk volt. Szó sem esett arról, hogy meleg ruhát, ágyneműt vihet magával.

Miután hazatért, elmondta, hogy az első évben, sőt már az első hónapban is nagyon sokan meghaltak, köztük három szomszédunk is. Lágerben laktak, fából sebtében összeácsolt barakkokban, amelynek a résein süvített be a téli hideg szél. Majdnem olyan hideg volt bent is, mint kint, noha a deportáltak igyekeztek betömködni a gerendák és deszkák közötti hézagokat. Szorosan összebújva aludtak, hogy melegítsék egymást. Tisztálkodásról a téli hónapok alatt szó sem lehetett, hiszen ivóvizük is alig volt. Csak a hó meg a jég. Sokan szennyezett vizet ittak, és belehaltak az elkapott különböző fertőzésekbe. A vízvezeték tavasztól őszig működött, akkor lehetett inni meg tisztálkodni is.

A téli hónapokban az elhunytakat sem lehetett eltemetni, mert körülbelül egy méter mélységig a föld is megfagyott. Így hát egyszerű, összeácsolt és a láger területén kívül egymásra halmozott faládákban várták a tavaszt, amikor felengedett annyira a talaj, hogy gödröket lehetett ásni. A holtakat az élők sokszor a meleg ruháiktól is megfosztották. Noha az első temesvári deportáltakat ugyanabba a lágerbe vitték, csak este találkozhattak, mivel nap közben különböző helyen dolgoztatták őket. Legtöbben a második világháborúban megrongált Dnyeperi vízerőmű Zaporizzsjánál lévő duzzasztógátjának újjáépítésén dolgoztak, és haltak meg meleg ruházat híján a kemény télben.

Apám azért menekült meg, mert tudott hegedülni. Nap közben ő is ott dogozott a többiekkel a gáton, a hét végén azonban, amikor a fogvatartóiknak, a nacsalnyikoknak mulatni támadt kedvük, elhívták, hogy hegedüljön nekik. Később már egy-egy ilyen alkalommal jutott neki az ennivalóból is, sőt tudott a többi deportáltnak is vinni belőle valamennyit. Az orosz nacsalnyikok imádtak mulatni meg inni. Olyankor a legjobb barátok voltak a kényszermunkásokkal. Hét közben azonban ordítottak rájuk, és revolverrel fenyegették őket.

Apám nagy elismeréssel és hálával beszélt az ukrán helyi lakosokról, akik igyekeztek segíteni rajtuk, noha nekik is nagyon nehéz sors jutott. Idős asszonyok egy-egy darab kenyeret, egyéb száraz élelmet dugdostak a deportáltak zsebébe, amikor reggelenként munkába indultak, annak ellenére, hogy ők maguk is szegények voltak. Apámnak időnként sikerült egy-egy nyílt levelezőlapot is küldenie, amin jelezte, hogy életben van, és kérte, hogy ne aggódjunk miatta.

A hazajöveteléről mégsem ő, hanem a hivatalos tisztviselők értesítették a családot. Anyámmal együtt vártuk őt a temesvári nagyállomáson, vagyis az Északi pályaudvaron. És minden bizonnyal nem ismertük volna meg, ha ő nem jön oda hozzánk, mert az öt év alatt sokat változott. Például a nyomorúságos élelmezés miatt minden fogát elveszítette. Így hát protézist kellett készíttetni neki. Az első két-három hónapig édesanyám nem engedte dolgozni. Csak pihent, és igyekezett visszanyerni az erejét.

Azt követően viszonylag könnyen és gyorsan sikerült munkát találnia magának. Fiatalon kereskedelmi iskolába járt, a deportálás előtt irodai munkát végzett, amit utána is folytatott. Temesváron sok barátja maradt, akik támogatták. Mert újra fel kellett építenie az életét. A háború előtt fatelepünk volt, amit a kommunista rendszerben elkoboztak. Miután apámat elhurcolták, egy ideig édesanyám vitte tovább az üzletet. Miután államosították a fatelepet, édesanyám az Ada Marinescu gyárban (Ada Marinescu selyemszövöde) helyezkedett el. Nehéz időszak volt.”

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye (A képen: Alois Hofgärtner a fiával, Andreasszal)

