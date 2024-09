Légy jelen Isten jelenlétében! – Dicsőítő est a KATTÁRS-on

A szentségimádás elején mondott imádságában Fábry Kornél megköszönte Istennek, hogy örömhírt adott nekünk, és kérte, hogy segítségével úgy adjuk azt tovább, ahogy mi is kaptuk. „Úr Jézus, kérünk, hogy legyél jelen; engedd, hogy mi is jelen lehessünk összeszedetten a te jelenlétedben, hogy megérezzük a te végtelen szeretetedet!” – tette hozzá. A szavak nem voltak véletlenek: Légy jelen! – ez volt ugyanis az idei KATTÁRS mottója.

Az est első felében lendületesebb dalok csendültek fel a ráhangolódás céljával.

Ahogy Csanády Lőrinc zenei vezető kérdésünkre elmondta, az est tematikája igazodott a KATTÁRS-hoz: a katolikusok társadalomban való jelenlétét próbálták megerősíteni a dalok által is. Ennek megfelelően került be az énekek sorába a nyitódal, amely a Hálóvetők címet viseli. „A tanítványok mint emberhalászok képét helyezi elénk, ami a kereszténység társadalmi jelenlétének sarokpontja.” Az új dalt Marcell Márton az Antióchia közösségnek írta, és most hangzott el először az ifjúsági közösségen kívül.

„Jöjj, jöjj most velem, nagy munka vár!” – kezdődött az igényes szövegű ének, amely a Bibliából jól ismert képekkel hívott a társadalmi szerepvállalásra. Egyben kellő alázatossággal is, hiszen Isten a szobrász, aki „a kőből is rózsát nevel”, „mi szobrászok nem vagyunk, csak kavicsszedők”. Így is adott azonban a keresztény ember feladata: „Vesd ki most a hálót az emberek közé!”

A záródal, Gégény István Tanúim lesztek című szerzeménye is a fenti céllal került a sorba, hiszen kifejezetten útra bocsátás a refrénjével: „Induljatok! Lángoljatok! A világnak örömhír kell. Élő hitetek lesz a fényetek az éjben. Tanúim lesztek.”

A dalválasztás során szempont volt a sokszínűség, hogy minél többen bevonódjanak. Ennek megfelelően hallhattunk és énekelhettünk dalokat lelkiségi mozgalmaktól, amerikai szerzőktől, de természetesen a magyar szerzők is szerepet kaptak, mások mellett Sillye Jenő vagy a Gável testvérek dala is felcsendült. A kölönböző korosztályú résztvevők lelkesen bele is kapcsolódtak az énekekbe.

Csanády Lőrinc zenei vezető régi zenésztársait kérte fel a zenei szolgálatra, akikkel a Boanergész zenekarban ismerkedett meg (néhányan közülük a mai napig zenélnek Budapesten, a Margit körúti ferences templomban szolgáló zenekarban).

A huszonkét fős kórus magját a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium liturgikus könnyűzenei képzésének a tanulói adták, akik fővárosi kórusok tagjaival egészültek ki.

A szentségimádás alatt az alkalmon résztvevőknek módjuk volt imaszándékaikat a főoltár előtt levő kosarak egyikében elhelyezni. Ezekért a szándékokért a későbbiekben szentmisét ajánlanak fel. A dicsőítő szentségimádás alatt gyónásra is lehetőség nyílt.

A szentségimádás végén Fábry Kornél püspök körbement az Oltáriszentséggel, és minden jelenlévőt megáldott vele. Az Eucharisztia a – 2021 szeptemberében Budapesten rendezett – 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész által készített szentségtartóban lett kihelyezve.

*

A KATTÁRS programkavalkádjában a szentmisék mellett helyet kapott egy nagyszabású tudományos konferencia a katolikus oktatás-nevelés múltjáról, jelenéről és jövőjéről pénteken. Szombaton a Magyar Nemzeti Múzeumban és annak kertjében családi nap várta az érdeklődőket, érdekes beszélgetéseket hallgathattak rázós kérdésekről, valamint két kiváló koncert is része volt a Katolikus Egyház társadalmi tanítását középpontjába állító rendezvénynek.

Fotó: Lambert Attila, Prófusz Ádám

Agonás Szonja/Magyar Kurír