Dicsőség – A Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlata (7.)

Amikor Jézus elmagyarázta, mit jelent vele maradni, beköltözni az ő királyságába, „tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele” (Jn 6,66). Nem tudták elviselni a szentségről, a házasság felbonthatatlanságáról, a kereszt szükségességéről szóló tanítását.

Jézus önkiüresítése a dicsőségét mutatja meg

Amikor Krisztust a Golgotán keresztre feszítették, a tanítványok, akik hat nappal korábban még vele tartottak, nem voltak sehol. Csak ketten maradtak: Jézus anyja és János, a szeretett tanítvány.

János nyers beszámolót ad Jézus kenóziszáról. Ez két szinten játszódik le: az isteni összetörése a kereszten, valamint az emberi hűség elárulása. János azonban hangsúlyozza, hogy ez az elhagyatottság Krisztus dicsőségét mutatja meg.

Rejtett dicsőség bennünk

„A megdicsőülésünk – mondja Clairvaux-i Szent Bernát – Isten arcának szemlélésében fog megtörténni”, amikor földi utazásunk véget ér, és végre meglátjuk azt, amiben ebben az életben szilárdan reménykedtünk, Jézus nevében bízva.

Mégis, a „rejtett dicsőség” már most is érzékelhető. Szent Ágoston úgy fogalmaz, hogy a dicsőséget „homályos formában” hordozzuk magunkban. Hangsúlyozza, hogy a képmás dicsősége soha nem veszhet el; az belénk van vésve. El lehet azonban temetni a sötétség egyre vastagabb rétegei alatt, amelyeket el kell távolítani.

Az Egyház emlékeztet minket a bennünk lévő dicsőségre. Megmutatja, hogy a középszerűség és a kétségbeesés – főleg a saját kudarcaink miatti kétségbeesésünk –, amit a jelenben megtapasztalunk, nem feltétlenül végleges; hogy Isten terve velünk kapcsolatban végtelenül csodálatos; és hogy Isten Krisztus misztikus testén keresztül kegyelmet és erőt ad nekünk, ha kérjük.

A rejtett dicsőség ragyogása

Az Egyház szentjeiben ragyog fel a „rejtett dicsőség”. Ők bizonyítják, hogy még a betegség és a megaláztatás is lehet a Gondviselés eszköze egy dicsőséges cél megvalósításához, erőt adva a gyengéknek, és ragyogóvá téve őket.

Az Egyház a szentségek által közvetíti a „rejtett dicsőséget”. Minden katolikus tudja, milyen „fény törhet elő” egy gyóntatószékben, a betegek kenete felvételénél, egy papszentelésen vagy egy esküvőn.

A legcsodálatosabb és bizonyos értelemben a legrejtettebb az Oltáriszentség dicsősége. Melyik pap nem élte már át, hogy lángolt a szíve egy szentmise után, átérezve azt, amit Imogen Cooper angol zongorista egyszer egy hangszerről mondott, amely gyógyulást hozva ragyogóan közvetítette a szépséget és az igazságot: „Az emberi élet középpontjában álló legnagyszerűbb dolgot láttuk és éltük át.”

