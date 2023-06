Díjátadóval egybekötött pedagógusnapot tartottak a Pécsi Egyházmegyében

A Szepesy Ignác-életműdíjat 2013 óta adományozza a pécsi megyéspüspök az egyházmegye köznevelési intézményeiben hosszú időn át kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak. A díjátadót hagyományosan pedagógusnap alkalmából tartják a diákok zenés, táncos műsora kíséretében.

Köszöntőjében Felföldi László megyéspüspök hangsúlyozta, a tanítás szolgálat a tanítványok felé. Hasonlít a növények gondozásához, melyben a cserepes növényt is megforgatjuk időnként, hogy minden oldalát érje a napfény, hogy jobban érezze magát, miközben a növény a mi életünket is megszépíti. Tanítványainkat azért szolgáljuk, hogy később ők is képesek legyenek másokat szolgálni a talentumaikkal.

Az élet csak ott győz, ahol szolgáljuk egymást, az életet, hogy általa többé tegyünk másokat.

– fogalmazott a főpásztor.

Az ünnepi köszöntés után Felföldi László megyéspüspök és Koósz Roland, az egyházmegyei oktatási hivatal vezetője adta át a kiváló pedagógusi munka elismeréseként a Pécsi Egyházmegye 71. püspöke emlékére alapított Szepesy Ignác-díjat, melyet idén hatan vehettek át: Fodor Mihályné (Szent József Iskolaközpont, Szekszárd), Glaub Lilla (Szent Márton Óvoda, Alsószentmárton), Kókay Imréné (Néri Szent Fülöp Általános Iskola, Pécs), Molnár Vince (Szent Mór Iskolaközpont, Pécs), Novothné Bán Erzsébet (Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium) és Oberländer Sándorné (Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium).

A díjátadót követően Papp Miklós morálteológus tartott humoros anekdotákkal tűzdelt előadást A pedagógus mint próféta címmel. Az egyházmegyei pedagógusnap agapéval zárult a Magtár Látogatóközpontban.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

