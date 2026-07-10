Dóka Klára-díjat kapott a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár levéltárosa

A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára-díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a magyar levéltárügy szolgálatában. Az I. fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább tíz éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtenek.

Varga Tibor László 2008 óta szolgálja a Veszprémi Érsekséget, illetve a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltárat. Mindennapi levéltári feladatai – a kutató- és ügyfélszolgálat, az iratrendezés és a levéltári segédletek készítése – mellett rendszeresen végez tudományos kutatómunkát, forrásfeltárást és publikációs tevékenységet. Több, a veszprémi püspökség történetét bemutató forráskiadvány, konferenciakötet és tudományos munka elkészítésében működött közre, eddig közel negyven publikáció szerzőjeként, társszerzőjeként vagy szerkesztőjeként.

Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott. A boldoggá avatást megelőző években a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár teljes állományában, valamint számos hazai közgyűjteményben végzett átfogó forrásfeltáró munkát. Precíz és teljességre törekvő kutatásának eredményeként a Szentszék illetékes dikasztériuma a benyújtott dokumentációt első alkalommal, hiánypótlás nélkül fogadta be. A kutatások eredményeit ezt követően széles körben is ismertté tette: 2024 és 2025 folyamán közel ötven ismeretterjesztő előadást tartott, valamint számos rádiós és televíziós interjúban mutatta be a boldoggá avatási ügy történeti hátterét.

Szakmai felkészültsége mellett munkatársai segítőkész, lelkiismeretes és közösségépítő személyiségként is ismerik. A Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének 2009 óta aktív tagja, ahol a szakmai programok szervezésében is jelentős szerepet vállal.

A Dóka Klára-díj odaítéléséről a Magyar Levéltárosok Egyesülete által felkért szakmai bizottság döntött. A díjazottakra intézményvezetők, levéltári közösségek és az egyesület tagjai tehettek javaslatot.

A Veszprémi Főegyházmegye közössége hálás szívvel gratulál Varga Tibor Lászlónak ehhez a rangos szakmai elismeréshez, amely nemcsak személyes munkásságának méltó visszaigazolása, hanem a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár magas színvonalú szakmai szolgálatának elismerése is. Kívánjuk, hogy elhivatottságával és tudásával még sokáig gazdagítsa egyházmegyénk közösségét és a magyar egyházi levéltárügyet.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír