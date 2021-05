Drámai helyzet az etiópiai Tigrében – Kislányokat erőszakolnak meg, a sajtót elhallgattatják

A 190 napja kezdődött konfliktusról mintha nem akarna tudomást venni a világ. Kezdetben a kormányerők és a velük szövetséges eritreai katonák és a Tigréi Felszabadítási Népfront összecsapásaként indult, mára már nemzetközi méreteket öltött a konfliktus. Nemzetközi szervezetek régóta hangoztatják, hogy a termény betakarításának meghiúsítása, a humanitárius segítséghez való hozzáférés megakadályozása, a gyárak szisztematikus lerombolása miatt az egész lakosságot éhínség fenyegeti.

Tigré néhány hónap alatt visszatért a negyven évvel ezelőtti állapotokhoz, amikor Derg marxista rezsimje idején – a Live Aid koncert miatt ismertté vált – nagy éhínség dúlt. Az ENSZ szerint jelenleg a tartomány 5,7 millió lakosából 5,2 millió ember szorul segítségre, és május 3-ig csak 350 ezer éhezőnek sikerült segíteni a 3 millióból. A régió északnyugati részén a legdrámaibb a helyzet: menekültek tízezrei özönlenek a városok körüli táborokba.

Egy neve elhallgatását kérő etióp szerzetesnővér a brit Guardiannak elmondta, hogy megtagadják a halottak méltó eltemetését is, a holttestekből hiénák lakmároznak. A bátor mekellei nővér elmondta, hogy 40-65 ember zsúfolódik össze a hálóhelyiségekben, több ezer menekültre jut nyolc mosdó; nincsenek ruhák, takarók, élelem, orvosság; víz is csak ritkán. Az utóbbi három hónapban a rendje 23 központban 25 ezer menekültet látott el, köztük rengetegen voltak a megerőszakolt nők. Nyolcévestől az idős asszonyokig mindenféle korú nőt megerőszakolnak a katonák, napi szinten. „A férjük, családjuk előtt követnek el erőszakot a nőkön, a kislányokon is. Kezüket, lábukat levágják, mindnek egyformán. Felmerül benned kérdés, ahogy aki ezt teszi, emberi lény-e. Nem tudom, ki képzi ki őket.” A nővér szerint a gaztettek elkövetői etióp és eritreai katonák, akiknek jelenlétét március végéig mind az etióp, mind az eritreai kormány tagadta.

Más szerzetesi források arról számoltak be, hogy kisfiúkra lövöldöznek az utcán, egy 12 éves gyereknek a szétlőtt lábát kellett amputálni. A média és a civil szervezetek is számos jogsértésről számolnak be.

Amint arról korábbi cikkünkben írtunk, legalább 78 szerzetest, papot is kivégeztek az eritreai katonák. Valóságos vadászat folyik ellenük: temetéseken, a védőszentek ünnepén támadnak rájuk. Január 9-én az Adi’Zeban Karagiorgis-templomban tizenkét fiatal diakónust választottak ki, 15 és 20 év közöttieket, kivitték őket a templom elé, és agyonlőtték őket. Egy idős pap mondta el, hogy február 1-jén a Gergera Da Mariam-templomba jöttek be a katonák, ahol tizenketten tartózkodtak, köztük hat pap. Minden barátja meghalt.

Mátyás pátriárka, az etióp ortodox egyház feje bejelentette, hogy népirtás zajlik a tigrinya etnikum körében, de az újságírók számára lehetetlenné teszik, hogy dokumentálják a bejelentést, az egyház szinódusa pedig elhatárolódott a pátriárkától.

Április 26-a óta Abij Ahmed elnök kormánya elkötelezte magát az eritreai csapatok kivonására, de etióp katonának álcázva az eritreai katonák azóta is jelen vannak, és sorra feltartóztatnak minden humanitárius segítséget. A CNN egyik autójának sikerült áthatolnia az elzáráson, és számos jelenetet filmre vett. Az axumi kórházban alultáplált gyerekekkel találkoztak, és megtudták, hogy vidéken éhínség van, menekülnek az emberek. A felvételek tanúsítják, hogy az eritreai katonák minden teherautót kifosztanak. Kisajátították az axumi, vagyis az egyetlen működő kórházat is: sebesült társaikat viszik oda; fenyegetik az orvosokat, akik el akarják látni a katonák áldozatait. Előfordult, hogy egy megerőszakolt, sebesült asszonynak maguk az orvosok adtak vért.

A New York Times tudósítójától, Simon Marstól elvették a munkavégzéshez kiadott engedélyét, miután hírt adott a tömeges erőszakról. A Reuters filmesét letartóztatták és tizenkét napon át börtönben tartották. Dawit Kedebe etióp újságírót meggyilkolták. Lucy Kassa, a Los Angeles Times újságírója lakásába betörtek, elvették a számítógépét, és megfenyegették, hogy fejezze be nyomozását az etióp seregbe besorozott eritreai harcosokról. A BBC, a Reuters, a France Press, a Financial Times és a New York Times több tucatnyi etióp újságíróját letartóztatták.

Amikor Abij Ahmed elnök hatalomra került, Etiópia a világnak azon országai közé tartozott, ahol a legkevésbé érvényesült a sajtószabadság, ő azonban radikális reformokat hajtott végre, szabadon engedte a bebörtönzött újságírókat, engedélyt adott több száz blokkolt weboldal működtetésére. A tigréi katonai bevetés óta azonban a friss Nobel-békedíjas elnök lekapcsolta a régióban az internetet, és megtiltotta, hogy külföldi újságírók jöjjenek be.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Avvenire, Tempi

Fotó: Vatican News; Avvenire

