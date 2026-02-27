Draskovich György egykori megyéspüspök életéről nyílt kiállítás Győrben

A tárlat megnyitóján Mladen Andrlić, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete; Vinko Kovać, a Trakostyáni Vármúzeum munkatársa, a kiállítás kurátora, valamint Oláh Róbert, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ levéltárosa köszöntötte a résztvevőket.

Balogh Eszter énekművész Draskovich György korát idéző dallamokkal hozta közelebb a látogatókhoz a kiállításon bemutatott történelmi időszakot.

A kiállítás apropóját Draskovich György születésének 2025-ben ünnepelt 500. évfordulója adja. A Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ és a horvátországi Trakostyáni Vármúzeum közös kiállítással emlékezett a főpapra. Ennek a kiállításnak átdolgozott, kibővített változatát mutatták be Győrben.

A szervezők célja, hogy megismertessék a közönséggel idősebb Draskovich György kivételes pályafutását, melynek során zágrábi, majd győri püspök, kalocsai érsek, később bíboros is lett. A korszakra jellemző módon karrierjét az egyházi mellett a bécsi udvari ranglétrán történő előrelépések is végigkísérték. Ennek köszönhetően pályája csúcsán a horvát származású Draskovich bíboros helytartóként az uralkodó után a Magyar Királyság második számú embere volt.

A kiállítás bemutatja a győri püspök egyház- és közpolitikai tevékenységét, és személyén keresztül a 16. század magyar–horvát együttélést az ekkor formálódó Habsburg Birodalom keretrendszerében.

„Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő” – idézte Szent István király intelmeit Veres András megyéspüspök.

„A Közép-Európában élő népek közös történelme megszabja az irányt, Draskovich György életműve is erre tanít: együtt és csak együtt szabad haladni előre, mert ez biztosítja számunkra a közös jövőt. A nyelvünk, a kultúránk mutathat különbözőséget, de a hitünk, a katolikus hitünk megadja azt a közös alapot, amely összetartott bennünket évszázadokon keresztül, és reményeink szerint össze fog tartani az előttünk álló évszázadok, évezredek folyamán is. Kívánom, hogy érezzük annak örömét, hogy mi az Egyházban, a katolikus hitben egy közösséghez tartozunk. Ha egymást tisztelve, egymást becsülve élünk, minden európai nemzetnek lesz jövője” – fogalmazott a Győri Egyházmegye főpásztora.

Majd Vinko Kovać, a kiállítás kurátora, a Draskovich család egykori várából kialakított Trakostyáni Vármúzeum szakértője vette át a szót.

„Ez a kiállítás intézményünk és a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ együttműködésének eredménye. Külön szeretném megköszönni a kiváló győri szakértői csapat munkáját, akikkel az elmúlt két évben együtt dolgozhattunk; elkötelezettségük nélkül sem Horvátországban, sem itt nem valósulhatott volna meg ez a tárlat.

Historiográfiai szempontból kétségtelen, hogy Draskovich György az ideális reneszánsz ember megtestesítője volt. A politikai és egyházi szerepek egyesítésével Draskovich két rendkívül összetett szférában ért el figyelemre méltó sikereket, és a 16. század közép-európai – horvát és magyar – szellemi, kulturális és társadalmi elitjének tagjai közé emelkedett.”

„Horvátország és Magyarország együtt tiszteleg számos olyan személyiség előtt, akik történelmünket formálták” – hangzott el Mladen Andrlić, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete beszédében.

Draskovich György az interkulturális párbeszédet a közös cselekvés szolgálatába állította, így gazdagítva tevékenységének minden területét. Közös múltunk teremtsen hidat a jelenkor számára.

A jelenlegi kihívásokkal teli időszakban Draskovich György emlékeztet bennünket arra, hogy a legnagyobb maradandó értékek, a barátság, a kölcsönös tisztelet, a megértés jelenthetik a párbeszéd alapjá” – hangsúlyozta Mladen Andrlić nagykövet.

Az időszaki kiállítás 2026. május 17-ig látogatható, február 28-ig 9 és 17 óra között, 2026. március 1-től 10 és 18 között a Gutenberg tér 2. szám alatt található Triangulum Galériában. Belépőjegy a Püspökvár–Toronykilátó recepcióján (Káptalandomb 1.) váltható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Molnár G. Tamás

Magyar Kurír