Édesapák és fiaik zarándokoltak Felföldi László püspökkel Máriagyűdre

Hazai – 2025. október 7., kedd | 19:00
12

Október 4-én közel 60 édesapa, fiúgyermek és nagypapa tette meg az apa–fia zarándoklat Pécs és Máriagyűd közötti mintegy 20 kilométeres távolságát Felföldi László pécsi püspök vezetésével.

A férfiakat megszólító program az apa–fiú kapcsolat építésére, a tartalmas, férfias beszélgetésekre, vagy éppenséggel a teremtett világ kínálta elcsendesülésre és lelki töltekezésre kínált alkalmat.

Felföldi László püspök főpásztori szolgálatában szívügyének tekinti a családok megerősítését, ezért is kezdeményezte az első apa–fia zarándoklatot még 2022-ben:

Egy édesapa és a fia között különleges kapcsolatra van szükség, erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel a zarándoklattal, ugyanakkor minden ilyen kezdeményezésben a teljes családot tartjuk szem előtt, amely szintén zarándokúton van a felnőtté válás, a felnőtté érés küzdelmében”

– fogalmazott korábban a főpásztor az apa-fia zarándoklatról.

Az idei zarándoklat résztvevőit az időjárás a csípős reggelt követően a kegyeibe fogadta a Pogányon és Bissén át Máriagyűdre vezető út során. A máriagyűdi kegyhelyre való megérkezést követően hálatelt szívvel mondtak köszönetet a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye 

Magyar Kurír

#család #egyházmegyék #pasztoráció #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató