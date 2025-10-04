Édesapák és fiaik zarándokoltak Felföldi László püspökkel Máriagyűdre

A férfiakat megszólító program az apa–fiú kapcsolat építésére, a tartalmas, férfias beszélgetésekre, vagy éppenséggel a teremtett világ kínálta elcsendesülésre és lelki töltekezésre kínált alkalmat.

Felföldi László püspök főpásztori szolgálatában szívügyének tekinti a családok megerősítését, ezért is kezdeményezte az első apa–fia zarándoklatot még 2022-ben:

Egy édesapa és a fia között különleges kapcsolatra van szükség, erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel a zarándoklattal, ugyanakkor minden ilyen kezdeményezésben a teljes családot tartjuk szem előtt, amely szintén zarándokúton van a felnőtté válás, a felnőtté érés küzdelmében”

– fogalmazott korábban a főpásztor az apa-fia zarándoklatról.

Az idei zarándoklat résztvevőit az időjárás a csípős reggelt követően a kegyeibe fogadta a Pogányon és Bissén át Máriagyűdre vezető út során. A máriagyűdi kegyhelyre való megérkezést követően hálatelt szívvel mondtak köszönetet a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír