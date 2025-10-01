Egész valótokat adjátok Isten országának építéséhez! – Lektorokat és akolitusokat avattak Vácon

Ismét Szent Mihály, az egyházmegye egyik védőszentjének ünnepéhez közeli napon tartották meg a lektor- és akolitusavatást a Váci Egyházmegyében. Az avatást óriási ajándéknak nevezte Marton Zsolt megyéspüspök.

A képzés felelőse, Farkas László egyenként szólította az albába öltözött lektor- és akolitusjelölteket, akik „Jelen!” válaszukkal megerősítették, hogy az egy-, illetve kétéves képzést követően készen állnak az avatásra és a szolgálatra.

Az olvasmányok Ámosz könyvéből (Ám 6,1a.4–7), Szent Pál apostol Timóteusnak írt első leveléből (1Tim 6,11–16) és Lukács evangéliumából hangzottak el (Lk 16,19–31).

Lukács evangéliumában számos társadalmi kérdés merül fel, a felolvasott szakaszban a szegénység és a gazdagság szembenállása a dúsgazdag ember és a koldus Lázár történetében. Marton Zsolt szentbeszédében kiemelte, azt tekintjük gazdag embernek, akinek az életét mindenekfölött az anyagi javak, az anyagi jólét határozza meg. Hangsúlyozta, a szegénység nem egyenlő a nyomorral, hanem azt a lelki szegénységet jelenti, amelyben Isten tölti be az ember életét. Tehát az anyagi javakat csak úgy szabad használni, hogy azok segítsenek eljutni az örök élet felé.

A Biblia Isten élő, ma is megszólító üzenete, Isten szava, igéje. A lektor szent feladata, hogy az Egyház tanítása alapján mélyedjen bele a Biblia olvasásába és egzisztenciális értelmezésébe.

Ne pusztán szolgai felolvasók legyenek, hanem az üzenet élő közvetítőjévé váljanak

– biztatta a főpásztor a jelenlévőket.

Az akolitusokhoz fordulva azt mondta a püspök, ahhoz, hogy jól láthassák el feladatukat, törekedniük kell arra, hogy szolgálatuk ne csak külsőleg legyen előírásszerű és kifogástalan, hanem éljék át hitben és szeretetben a liturgikus ténykedéseket. „Ha lehet, mindig áldozzatok, és legyen életetek középpontja a szentségimádás. Szívesen és nagy tisztelettel bánjatok az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztussal, akit a gyengéknek, betegeknek is elvisztek.

Legyen oltár körüli szolgálatotok során és az Eucharisztia kiosztása közben bennetek öröm és szent megrendültség egyszerre a Szent Titok iránt.”

Homíliáját azzal a kívánságával zárta, hogy mind a lektorok, mind az akolitusok Isten országának keresőiként és építőiként legyenek segítségére a plébánosuknak a közösség formálásában. Ehhez pedig teljes önmagukat adják oda.

A szentbeszédet követően Marton Zsolt megyéspüspök egyenként avatta fel először a lektorokat, majd az akolitusokat. A felolvasók egy bibliát vettek át a főpásztortól, miközben az alábbi szavak hangzottak el: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.”

Az akolitusok először kézbe vették a kelyhet, miközben a főpásztor ezt mondta: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kelyhet, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.” Majd a húsvéti gyertyáról meggyújtott égő gyertyát kaptak a főpásztortól, a krisztusi hit jelképeként.

Idén 21 lektor és 15 akolitus nyerte el a szolgálati fokozatot az ünnepi szentmisében, akik a Váci Egyházmegye különböző plébániáiról érkeztek. A szentmisén a felolvasói és akolitusi szolgálatot is ők látták el.

A szertartás végén a felavatott lektorok és akolitusok egy-egy szál fehér rózsával köszönték meg feleségüknek, hogy biztos hátteret nyújtott a szolgálat megkezdéséhez.

*

Lektorok: Balázs-Fülöp László, Balázs Kornél, Balogh Bálint, Bozzay Bertalan, Dropka Ottó, Gézavári Tamás, Janocha Gábor Zsolt, Klement Szabolcs, Kremnicky József, Lengyel Mihály György, Medveczky Zoltán, Mezősi Balázs Csaba, Nagy Tamás, Őri Kiss István, Schnörch Tamás, Rimóci Felicián, Szabadkai Gergely, Teplán Róbert József, Tőzsér István, Vanyó László Levente, Várady Szabolcs.

Akolitusok: Bereczki Martin Attila, Csontó Gyula, Csóré Zoltán, Fabók Dávid, Fekete Csaba, Grébecz Károly, Greskovits Márk, Horváth Tibor, Mészáros Tamás, Pinke Balázs, Pödör László, Serfőző Balázs, Szabó Károly, Szijgyártó Árpád, Varga Zoltán.

*

2022-től a Váci Egyházmegyében megújult a lektor- és akolitusképzés. Cél, hogy a jelentkezők megfelelő teológiai felkészítésben részesüljenek, ennek során dogmatikát, morálteológiát, biblikumot, liturgikát, alapvető hittant és egyházjogi alapismereteket is tanulnak. Ezt egészíti ki számukra több egész hétvégés lelkigyakorlat, amely segítheti egyházi szolgálatuk megalapozását.

Az egyházmegyében a 2005 óta zajló képzésnek köszönhetően közel 400 lektor és akolitus szolgál a plébániai közösségekben. A lektori és akolitusi szolgálatra elkötelezett, hívő, szentségi házasságban élő katolikus férfiak jelentkezhetnek plébánosuk ajánlásával és motivációs levéllel. A jelentkezés és felvételi a tavaszi időszakban zajlik. Bővebb információért az érdeklődők Farkas László atyát, az akolitusok képzéséért felelős lelkipásztort, dunakeszi plébánost kereshetik.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír