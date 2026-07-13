Egészségügyi dolgozók találkozója a szombathelyi püspöki palotában

Orvosok, nővérek, egészségügyben dolgozók, önkéntes beteglátogatók érkeztek a szombathelyi püspöki palotába, hogy közös szentmisén imádkozzanak a szenvedőkért, és megosszák egymással lelki tapasztalataikat.

A megyéspüspök megköszönte a dolgozók áldozatos munkáját, hogy ezt a szép, de sokszor nem könnyű élet hivatást választották. A szentmisét a haldoklókért és a szenvedőkért ajánlotta fel.

A szentmise után szeretetvendégségen vettek részt a meghívottak. A találkozó tanúságtételekkel folytatódott, melyek főként azt a kérdést járták körül, hogyan tudja feldolgozni egy orvos vagy nővér, ápoló, ha a rábízott betegről kiderül, már nem lehet meggyógyítani. A jelenlévők megosztották egyméssal saját tapasztalataikat, amelyeket munkájuk során megélnek.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír