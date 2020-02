Egy ajándékba kapott zarándoklat – A Szentföldön járt a pannonhalmi főapát

Kedves Barátaim, Munkatársaim!

Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, melyet most egy rövid beszámolóval szeretnék Nektek megköszönni.

Január 6-án kora reggel vitt ki Iván testvért és engem Fidél atya Schwechatra, ahonnan Tel-Avivba repültünk. Iván testvér hét évvel ezelőtt kerékpárral járta be a Szentföldet, így nagyon örülök, hogy eljött velem, és helyismeretével, előkészítő gondosságával lehetővé tette, hogy igazán átfogó élményben legyen részem.

Jézus életének alábbi legfontosabb állomásait jártuk be zarándok lelkülettel:

1. Názáret: az Angyali Üdvözlet-bazilika (és Mária kútja), ahol az angyal hírül adta Máriának Jézus születését

2. Betlehem – a pásztorok barlangjánál épült templom

3. Betlehem – a Jézus születésnek helyén épült (örmény és görög ortodox) bazilika

4. Betlehem – Szent Katalin-templom (az örmény-ortodox bazilika melletti katolikus templom)

5. Betlehem – Menekül a Szent Család-templom

6. Ein Karem – a Keresztelő János szülőhelyén épült templom

7. Ein Karem – Vizitáció bazilika – Mária Erzsébetnél tett látogatásának helyszíne (a kettő között van Mária kútja)

8. Tagbha – a kenyérszaporítás csodájának helyszíne

9. Tábor-hegy – Jézus színeváltozásának helye

10. Jordán folyó – ahol Jézus magára vette a bűnbánat keresztségét Keresztelő Jánosnál (Jerikó mellett)

11. Kána – a Jézus első csodájának helyszínén épült bazilika

12. Magdala – Duc in altum – Legio Christi modern templom és feltárások Mária Magdolna városában

13. a Boldogmondások hegyén épült templom

14. a Boldogmondások hegyén épült neokatekumen centrum

15. Kursi (Gerassa) – a gerázai megszállott meggyógyításának helyén feltárt korai ortodox monostorrom

16. Kafarnaum – a Péter anyósának meggyógyítása helyen épült templom (és a zsinagóga romjai)

17. Kafarnaum – „Tus es Petrus” templom

18. Jeruzsálem – Pater Noster – a Miatyánk ima elhangzása helyén épült – templom

19. Jeruzsálem – Dominus Flevit templom – azon a helyen épült, ahol Jézus siratta Jeruzsálemet

20. Jeruzsálem – az Olajfák hegye (a Getsemani-kert és a „Népek temploma”, az agónia helye)

21. Jeruzsálem – az utolsó vacsora terme

22. Jeruzsálem – Krisztus börtöne – ahol fogva tartották a keresztre feszítés előtt

23. Jeruzsálem – Via Dolorosa – Jézus keresztútja

24. Jeruzsálem – Szent Sír-bazilika a Golgota-hegyen

25. Jeruzsálem – a Jézus mennybemenetelének helyén épült kápolna (most mecset)

26. Jeruzsálem – az Istenszülő Elszenderülése bazilika – Szűz Mária halálának és pünkösdnek a helye

27. Jeruzsálem – St. Peter in Gallicantu (Péter tagadásának emlékhelye, Kaifás háza és börtöne, a bizánci óváros makettje)

28. Jeruzsálem – Szent István görög orthodox templom (Szent István megkövezésének helyén)

29. Jeruzsálem – a Templom-hegy; ma iszlám kultikus hely (sziklamecset, Al-Aksza)

30. Jeruzsálem – siratófal

További fontos helyszínek, ahol jártunk:

1. Haifa – Stella Maris-bazilika (illetve a Kármel-hegy tetején lévő Muhraqa karmelita monostor – Illés próféta helyei)

2. Latroun – trappista monostor

3. Abu Ghos – olivetánus monostor

4. Yardenit – mai keresztelő hely a Jordánon

5. Jeruzsálem – Dávid sírja

6. Tiberias – Rabbi Akiva és Maimonides sírja

7. Ginnosar – Yigal Allon Centrum (Krisztus-korabeli bárka)

8. Bet Alpha – VI. századi zsinagóga romjai

9. Qumram – esszénus telep romjai és a vádi

10. En Gedi – Dávid vádija (völgye)

11. Bét Sean – Szkütopolisz (ókori római város) romjai

12. Caesarea (ókori római kikötőváros) romjai

13. Banyas – a Jordán forrása (Caesarea Philippi romjai)

14. Tel Dan – nemzeti park (kánaánita város kapuja, illetve a Jeroboám emelte bálványoltár és a körülötte lévő város)

15. Mt. Ja’ala – cseppkőbarlang

16. Izrael Múzeum (a Holt-tengeri tekercsek és Jeruzsálem makettje Heródes korából)

17. Osztrák Vendégház, a kápolnában Szent István és Ferenc József képe

18. ősi eredetű zsidó temető az Olajfák-hegye mellett (Absalom sírja, Zakariás főpap sírja)

19. Haifa – Bahai-kert és szentély

20. Názáret – Charles de Foucauld testvér szolgálatának helye

21. a Hermon-hegy

22. Kozibai Szent György monostora Jerikó mellett a Qelt vádiban (völgyben)

23. Jeruzsálem, Óváros – evangélikus templom

24. Jeruzsálem, Óváros – Szent Jakab örmény székesegyház

Két hét állt rendelkezésünkre, hogy mindezt végigjárjuk. Három helyen szálltunk meg, és a környéket innen jártuk be. Názáretben a Foucauld-kistestvérek vendégei voltunk. A Genezáreti tó partján (Tabghában) és Jeruzsálemben is van bencés monostor; természetes volt, hogy náluk lakunk. Így vált lehetővé, hogy az ország északi és a déli részeit is be tudtuk járni. Betlehem városa palesztin fennhatóságú területen található, oda nem olyan egyszerű átjutni. Viszont Magyarország Palesztinába akkreditált nagykövete segítségünkre volt. Hivatali autójával vitt be bennünket és kalauzolt minket.

A Szentföldön a keresztények erős kisebbségben vannak. Izrael lakosainak mindössze két százaléka keresztény, az is sok-sok felekezetre oszlik. A Szent Sír-bazilika ezért négyzetméternyi pontossággal fel van osztva 2006 óta a hat keresztény egyház között (görög ortodox, római katolikus, örmény, kopt, szír, etióp). A Születés bazilika Betlehemben pedig két felekezet között oszlik meg (örmény és görög ortodox). Talán ez a tény is arra utal, hogy közeledni kell egymáshoz és együttműködni minden Krisztus-hívő embernek.

Nagyon elgondolkodtató, egyben megerősítő volt az emberek vallásossága! A muszlimok és a zsidók is, így kívülről látható módon is, komolyan veszik hitüket, vallási gyakorlataikat.

Még egyszer nagyon köszönöm, hogy lehetővé tettétek számomra ezt az utat, ezt a megerősítő élményt!

Barátsággal:

Cirill atya

