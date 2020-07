Egy elfeledett válság: 2,2 millió ember az éhhalál szélén Burkina Fasóban

„A világ megfeledkezett a Száhel-övezet válságáról. Az olyan országoknak, mint Burkina Faso, sorozatos kihívásokkal kell szembenézniük, és segítség nélkül az emberek iszonyatos szenvedésnek lesznek kitéve. A kitelepített menekültek nem jutnak se élelemhez, se vízhez, hogy szomjukat olthassák vagy tisztálkodhassanak.”

A Fides hírügynökséghez érkezett jelentés szerint az ország egy drámai regionális konfliktus epicentruma lett, amelynek következtében bő egymillióan kényszerültek elhagyni otthonukat. „Ez a világ egyik leggyorsabban gyarapodó menekülthulláma, mivel több százezer ember nem jut se élelemhez, se vízhez, se megfelelő menedékhez” – olvasható a dokumentumban.

Sere atya arra is felhívta a figyelmet, hogy az esős évszak közeledtével a menekültek életkörülményei még kritikusabbá fognak válni, mivel jelentős részüknek nincs biztonságos fedezékük, amely ellenállna a viharoknak, erős szeleknek és áradásoknak, amelyek egymást követik majd a következő három-öt hónapban.

A legrosszabb helyzetben lévő területek támogatására a Karitász egy 600 ezer eurós projektet indított, hogy élelemmel és anyagi hozzájárulással segítse a menekülteket és az őket befogadó családokat egészen 2020 októberének végéig. A nagyjából 50 ezer ember megsegítésére irányuló terv elsősorban a kayai, a Fada N’Gourma-i, a nounai és a dédougoui egyházmegyékre összpontosít. A körülbelül 1500 családnak felajánlott segélycsomagok egy hónapra elegendő élelmet tartalmaznak majd.

Amint azt Sere atya is elmondta, Burkina Faso lakosai – s különösen a menekültek – szüntelenül reménykednek a békében és a kiegyensúlyozott élet visszatérésében. „Ha megkérdezel egy menekültet, mire vágyik leginkább, azt fogja válaszolni, hogy szeretne hazatérni a szülőfalujába. Tartok tőle, ez nem fog egyhamar bekövetkezni, mert az erőszakos cselekmények nem csitulnak. Az állam igyekezete ellenére a fegyveres csoportok továbbra is rettegést keltenek és életeket oltanak ki szerte az országban. A jövő aggasztó, de mi akkor is Istenbe és testvéreink szeretetébe helyezzük hitünket” – zárta sorait a helyi Karitász igazgatója.

Nem sokkal ezelőttig béke uralkodott Burkina Fasóban. De immár négy éve, hogy a keleti országrészen és az északi határ mentén működő fegyveres csoportok gyilkolják és rettegésben tartják az embereket, súlyos instabilitást hozva ezzel az országra.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: Caritas.org

Magyar Kurír