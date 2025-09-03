Kiszabadult Haitin egy túszul ejtett világi misszionárius és társai

Együtt rabolta el őket augusztus 3-án három fegyveres, végül együtt engedték szabadon őket: az ír Gena Haretyt, a Saint-Hélène árvaház hét helyi munkatársát és egy hároméves fogyatékkal élő gyermeket. A részletekről nem sok információ látott napvilágot, de Gena Heraty családja szerint a kiszabadult túszok jó állapotban vannak. „Továbbra is imádkozunk a haiti népért” – nyilatkozták hálával és megkönnyebbüléssel. Nem tudni, hogy a fővárost ellenőrzése alatt tartó kétszáz banda közül melyik rabolta el őket.

A hírt „mély hálával és szavakkal leírhatatlan megkönnyebbüléssel” a Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) nevű civil szervezet jelentette be, amelyhez a misszionárius is tartozik. A szabadon bocsátásról további részleteket nem hoztak nyilvánosságra, csak azt erősítették meg, hogy a volt túszok „mindannyian biztonságban vannak, orvosi és pszichológiai segítséget kapnak, és szeretteikkel vannak”.

A misszionárius családja nyilatkozatban mondott köszönetet mindazoknak, akik „hozzájárultak a szabadulásához. Mély hálával tartozunk mindazoknak, akik Haitin és nemzetközi szinten fáradhatatlanul dolgoztak ezekben a szörnyű hetekben, hogy megoldják biztonságos hazatérésüket”.

„A Gena iránti világméretű aggodalom, a szeretet, az imák és a szolidaritás, amelyet barátaink, szomszédaink, közösségünk, kollégáink és azok is tanúsítottak, akiknek nincs kötődésük hozzánk, hatalmas vigaszt és támogatást jelentettek” – olvasható a nyilatkozatban, amely a családtagok kérésével zárul, hogy prioritásként kezeljék a misszionárius egészségét és magánéletét: „Kérjük a médiát, hogy tartsa tiszteletben a magánélet védelmének szükségességét, amíg az érintettek felépülnek ebből a traumatikus élményből. Továbbra is szívünkben hordozzuk Haitit, békét és biztonságot kívánunk mindazoknak, akiket érint a fegyveres erőszak és a bizonytalanság, amely továbbra is fennáll az országban.”

Kenscoff környéke az utóbbi hónapokban csatatérré vált. A csomópont stratégiai jelentőségű: a környező dombok között halad át a „déli út”, amely összeköti a fővárost és a sziget déli részét. A fegyveres csoportok számára ennek az utolsó átjárónak a lezárása – azaz a hozzáférés korlátozása csakis azok számára, akik hajlandók fizetni – több százezer dollárnyi útdíjbevételt jelentene. A törékeny kormány és főleg a Trump-adminisztráció által a nemzetközi szervezetek megkerülésével a biztonság helyreállítására küldött vállalkozók elszántak, hogy ezt megakadályozzák.

A frontvonal közepén található az az árvaház, amelyet Gena Heraty 1993 óta vezetett, amikor a Mexikóban és Franciaországban aktív Nuestros Pequeños Hermanos egyesülettel a szigetre érkezett. Hat hónapig kellett volna maradnia, de harminckét évet töltött ott, átélte a különböző válságokat, amelyek az országot a jelenlegi káoszba sodorták, ahol mindenki mindenki ellen harcol.

Az ENSZ adatai szerint a bandák és fegyveres csoportok a főváros, Port-au-Prince mintegy 85 százalékát ellenőrzésük alatt tartják. Az emberrablás a fegyveres csoportok egyik szokásos finanszírozási módszere: az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint az év első hat hónapjában átlagosan naponta kettő történt.

Forrás: Fides; Avvenire

Fotó: Avvenire; Facebook

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír