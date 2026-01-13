Egy hosszú életút, mosolyogva – In memoriam Bajzáth Ferenc

2026. január 10-én, miközben részt vett a szentmisén, Bajzáth Ferenc atya csendesen lehajtotta fejét, és megjelent az igazságos bíró előtt.

Ferenc atya 1939. április 8-án született, 1962-ben szentelték pappá. Tízéves kápláni szolgálat után Győr-Bácsán lett plébános, majd 1976-ban a józsefvárosi plébániára került. 2014-ben innen ment nyugdíjba, majd egy váratlan helyzet megoldásaként főpásztora kérésére hat éven át az óbuda-hegyvidéki plébánián szolgált. 2020-tól véglegesen nyugdíjba vonult, de a Kövi Szűz Mária plébánián kisegítőként működött. Rövid kórházi tartózkodás után hunyt el január 10-én.

Feri atya, a plébános

A száraz adatok mögött egy élet húzódik meg. Bácsai ismerősöm emlékezett vissza arra, hogy összefogta a fiatalokat, kirándulni vitte őket. A Józsefvárosban eltöltött 38 év kihívásokkal és örömökkel teli időszak volt. Környezetében számos nehéz helyzetben élő ember volt. Teréz anya nővéreivel együtt foglalkozott a hajléktalanokkal. Kereste a lehetőségeket a roma származásúakkal való foglalkozásra.

A karitász szervezője

A rendszerváltás után újra lehetőség nyílt a karitászszervezet kiépítésére. Ennek volt vezetője 1992–97 között.

A Regnum Marianum közösség házigazdája

Mint a regnumi közösség tagja otthont biztosított a közösségnek a plébánián. Rendszeresen ott találkoztak a regnumi atyák. A vezetők ott tartották a havi megbeszéléseiket. Hosszú éveket át, még a ’80-as években is ott tartották a közösség nagy ünnepi szentmiséjét Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

A Mária Rádió önkéntese

Örömmel kapcsolódott be a Mária Rádió életébe. Napindító műsor vezetett, Teréz anya életéről készített műsort.

Minden szolgálatát mosolyogva, szeretettel végezte. Megőrizzük mosolyát, kedvességét, szolgáló szeretetét.

*

Megboldogult Oltártestvérünk lelki üdvéért szentmisét mutatunk be 2026. január 24-én, szombaton 14 óra 30 perckor a Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébániatemplomban (1082 Budapest, Horváth Mihály tér).

Temetése 2026. január 28-án 13 óra 30 perckor lesz a székesfehérvári Hosszú temetőben (Szentháromság) (8000 Székesfehérvár, Palotai út).

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Nagymarosi Plébánia (képernyőkép)

Magyar Kurír