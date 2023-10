Egy láng lobog bennünk – Tudósítás a ciszterci iskolák találkozójáról

„Mily jó, ha egy cél s gondolat

Vezérli a testvéreket,

Kiknek szívébe Krisztus önt,

Az egy közös Fő életet.”

/részlet a Bencés Rend keddi vesperásán énekelt himnuszból/

A közösségek találkozása az Úr asztala körül vette kezdetét péntek délben az iskola közelében épült ciszterci templomban, ahol a szentmise főcelebránsa Marton Bernát O.Cist., a ciszterci apátság perjele volt és Brückner Ákos Előd O.Cist valamint Koronkay Zoltán SJ koncelebráltak.

A feltámadt Krisztust a „győztesek győztese”-ként dicsőítő bevonuló ének után Orosz Ágoston igazgató úr köszöntötte a Ciszterfeszt vendégeit, kiemelve a korábbi fesztiválokon is megmutatkozó családias légkört, ami a fenntartó iskoláinak kapcsolatát jellemzi, megjegyezve, hogy egy családban is természetes, ha „az unokatestvérek olykor meglátogatják egymást”. A székesfehérvári gimnázium igazgatója kitért arra is, hogy az idei fesztiválon három fő szál fog egybefonódni: az iskola egykori diákjának, Kaszap Istvánnak az emlékezete, az örömteli közös éneklés és a médiaműhelybe való betekintés különleges lehetősége.

Szintén köszöntötte az egybegyűlteket Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság (CIF) újonnan kinevezett főigazgatója, aki beszédében elsősorban a diákokat igyekezett megszólítani. Kiemelte, hogy Kaszap István életpéldája nem egyezik a modern világ hármas értékrendjével: csak az az értelmes, ami hasznos is, nekem kell irányítanom a sorsomat, és azokat a dolgokat kell keresni, amik élményt adnak. A fiatalon elhunyt Kaszap István példáján arra bátorította az egybegyűlt fiatalokat, hogy néha szánjanak időt arra, hogy csak úgy vannak, egyedül vagy akár közösségben, hozzátéve, hogy ez a szemlélet egy ezer éves hagyományokkal rendelkező monasztikus szerzetesrend lelkiségétől sem áll távol.

Marton Bernát O.Cist. szentmisén elmondott prédikációja elsősorban Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepéhez kapcsolódott. Az apát előbb személyes példákat mesélt arról, hogy élete során mikor találkozott őt a reménytelen helyzetében megsegítő emberekkel, akiket Isten angyalaiként küldött akkor hozzá, majd Aquinói Szent Tamást idézve kijelentette „Isten nem hagyja védtelenül a gyermekeit”.

A szentmise után a vendégek elfoglalták az iskola tantermeiben kialakított szállásaikat és elfogyasztották az ebédjüket.

Az első nap kiemelt programjaként 15 órakor Tóth Balázs, a székesfehérvári gimnázium hittan-munkaközösségének vezetője beszélgetett a témában tavaly könyvet megjelentető Koronkay Zoltán jezsuita szerzetessel Kaszap István életútjáról és a boldoggá avatási eljárás pillanatnyi állapotáról. A beszélgetés során egy hétköznapi, gyakran őrlődő és olykor szorongó, kudarcokat is megélő, ugyanakkor elkötelezett, a gyengéket mindig segítő, empatikus fiatalember portréja rajzolódott ki, aki türelemmel viselt betegségében vált valódi szentté azok számára, akik ebben az időben találkoztak vele. Koronkay Zoltán emellett kendőzetlen őszinteséggel beszélt az életút feldolgozásának nehézségeiről is és arról, hogy milyen esetleges kételyek merültek fel egykor a fiatalon meghalt jezsuita novícius életszentségével kapcsolatban.

Ezt követően az érdeklődők részt vehettek egy gyakorlatcentrikus médiatréningen, melyet a Mária Rádió munkatársa, Osvay Péter vezetett, valamint egy interaktív „láthatatlan színházon”, amit a hittanárok vezetésével a vendéglátó gimnázium diákjai állítottak össze és vezettek végig, személyre szabott, intenzív lelki élményt adva az arra feliratkozóknak.

Különleges pontja volt a délutánnak a 17:45-kor kezdődő szabadtéri Flashmob a székesfehérvári Püspöki Palota előtt a belváros ikonikus terén, amit csak Országalmaként emlegetnek. Az eseményen a négy iskolából összeállt vegyeskórus és zenekar gyönyörű összhangban énekelt három dalt, köztük az első Ciszterfeszten elhangzott, azóta pedig a rendezvény himnuszává vált Szent Bernáthoz száll a fohász kezdetű többszólamú kórusművet.

Vacsora után a program az iskolák bemutatkozásával folytatódott. A nagy tornateremben egymás után bemutatott pár perces kiselőadásokból rendkívül sokféle, színes közösség bontakozott ki az öt iskola diákjainak előadásában. A diákok számára ezután csapatverseny következett, ahol a székesfehérvári gimnazisták segítségével és irányításával a gimnázium négy helyszínén (a tornateremben, a sportudvaron, a díszudvaron és a díszteremben) különféle játékos feladatok keretében tehették próbára ügyességüket, kreativitásukat vagy műveltségüket. Az estét vidám táncház zárta, ahol szépen kitűnt, hogy a néptánc megfelelő instrukciókkal milyen gazdag és felszabadult közösséget képes teremteni.

Szombaton 7 óra után nem sokkal a gimnázium alagsori stúdiójából jelentkezett be a Mária Rádió napindító műsora, ahol még nyolc óra után is készítették a diák- és tanárinterjúkat, beszélgettek az elmúlt nap nevezetes eseményeiről.

Délelőtt a diákok és a kísérőtanárok ismét különváltak. Az ifjabbak az előző este beosztott kiscsoportokban széledtek szét a városban, ahol egy állomásos vetélkedő keretében vehettek részt egy „spirituális úton”, még jobban megismerve Kaszap István életét és Székesfehérvár történelmét, nevezetességeit. A pedagógusok eközben meglátogatták a Püspöki Palotát és a Nemzeti Emlékhelyet, melyet az egykori koronázótemplom romjainál alakítottak ki. Őket előbb Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár munkatársa, majd Berta Annamária, a vendéglátó gimnázium történelem-latin szakos tanára vezette körbe, akik rengeteget meséltek többek közt a püspökség és a város történelméről, nevezetes történelmi alakjairól, az itt koronázott uralkodókról, a koronázás szertartásáról és az egyházmegye legnagyobb hatású püspökeiről is.

A gimnáziumba visszaérkezve kezdetét vette a záróünnepség, ahol az iskola nevelési igazgatóhelyettese, Lacziné Kiss Mária kihirdette a csapatversenyek eredményeit és oklevéllel jutalmazta a dobogós helyezéseket. A záróünnepségen Orosz Ágoston igazgató a köszönet szavai mellett egyúttal a diákokhoz is intézett egy rövid buzdítást, kiemelve, hogy „ti vagytok a jövő” és hogy a ciszterci iskolák olyan intézmények, melyek „fel tudnak készíteni az életre”, de ehhez a diákoknak is meg kell tanulni „logikusan gondolkozni, mert annak van jövője”. Beszéde végén az intézményvezető külön köszöntötte igazgatótársait is, személyes ajándékkal bocsátva útra őket és diákjaikat.

A beszédek mellett rengeteg zenei fellépő színesítette a Ciszterfeszt zárását, így az iskolák diákjai ismét megmutatták zenei sokszínűségüket. Az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor nyitásként az ország különböző tájairól érkező diákokból felálló vegyeskórus és zenekar ismét elénekelte közösen a Ciszterfeszt himnuszát, majd felsőtárkányi népdalokat, ifjúsági dicsőítéseket, többszólamú latin és angol dallamokat, de még kórusművé átdolgozott rockoperát is előadtak. Felhangzott egy ismert ifjúsági dal is, mely kifejezetten az útnak indulás áldását foglalja magában, hogy a résztvevők a Ciszterfeszttel eltelve saját környezetükben is hirdessék Krisztus evangéliumát: „Küldelek én, s megáldlak én, Csak menj, és hirdesd szavam!”

Forrás és fotó: Ciszterci Szent István Gimnázium

Magyar Kurír