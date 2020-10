Egy nap fogyatékos emberekkel a munka világában – A Neked MUNKA, nekem ÁLOM program Székesfehérváron

A nyílt nap idén a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán, a Fehér Patkó Lovasudvarban, a Sturcz Autó kereskedésben, a Hotel Platánban, a Bioritmus Kertészetben és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban valósulhatott meg.

A program Írországból indult, a Job Shadow Day keretében, amely napon a fogyatékossággal élő emberek átélhetik és kipróbálhatják, milyen is lehet az „álommunkájukban” dolgozni.

A nap elején Sinkovicsné Máté Hortenzia igazgató a Katolikus Karitász mint szervező nevében köszöntötte a résztvevőket a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. „A programunk célja társadalmi érzékenyítés, ami nem elsősorban a megváltozott munkaképességű fiatalok nyílt munkapiaci elhelyezését tűzte ki célul, inkább egyfajta figyelemkeltés. Szeretnénk a munkáltatói oldal és a megváltozott munkaképességű emberek oldalát közelíteni egymáshoz, hiszen az a tapasztalatunk, hogy a személyes kapcsolat és a kölcsönös tapasztalatszerzés segít az előítéletek és a fenntartások leküzdésében.”

Az eseményen részt vett Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, karitászelnök. Barátaiként köszöntötte a Szent Kristóf Házból érkező különleges képességű fiatalokat, akikkel az év során más alkalmakon is rendszeresen találkozik. Megköszönte az akcióban részt vevő szervezők munkáját és a munkáltatóknak azt, hogy ezen a napon nagy élményt ajándékoznak a munkára jelentkezőknek.

Fontos, hogy az ember életében legyenek élmények, amelyek színessé teszik a hétköznapokat és egész életünket tudják gazdagítani, szebbé tenni. Fontos az is, hogy a kapcsolatok soha nem lehetnek egyoldalúak: amikor a fiatalok találkoznak a kiválasztott lehetőséggel, munkahellyel, akkor ott a többségi társadalom tagjai is élményben részesülnek, tapasztalatot szereznek. Ez az igazi érzékenyítés, amelyre szükség van – fogalmazott a püspök. – A tapasztalatok hozzák közelebb egymáshoz az embereket, egymás tiszteletében, megbecsülésében, egymás szeretetében.

Turcsiné Molnár Mária munkaügyi tanácsadó szintén köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a munkáltatóknak, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is lehetővé tették a fiatalok befogadását, majd arról tájékoztatott, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász munkáját támogató Alba Caritas Hungarica Alapítvány 2017 óta vesz részt a programban. 2020-ban arra vállalkozott, hogy hat fogyatékkal élő embert öt munkáltatóval kapcsolatba léptessen a program céljának megvalósítása érdekében.

A fogyatékkal élő fiatalok „álommunkái” széles spektrumon mozogtak idén is: irodai, adminisztratív munkától elkezdve, autószerelésen, állatgondozáson át egészen a kertészkedésig.

Karlócai Zsófia a Fehér Megyei Kormányhivatal részéről érkezett a megnyitóra. Elmondta, nagy öröm számukra, hogy idén nemcsak támogatóként, hanem munkáltatóként is részt vehetnek az akcióban. Reményét fejezte ki, hogy nemcsak élményt adnak, hanem a kollégáknak is nagyon jó tapasztalat lesz a vendégük fogadása a nyílt napon.

A Katolikus Karitász egyik súlyponti területe a fogyatékkal élők támogatása. A fenntartásában működő székesfehérvári Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye idén ünnepelte 10. születésnapját. Magyar László intézményvezető, a rájuk bízottakkal minden évben részt vesznek a nyílt nap programjain. „Azt gondolom, hogy a Katolikus Egyháznak és azon belül is a Karitásznak kiemelt feladata, hogy figyeljünk minden emberre, aki körülöttünk él és lássuk meg mindenkiben a csodát, amivel a Teremtő Isten megajándékozta. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor egy ilyen program vagy bármilyen más akció alkalmával érzékenyítésről beszélünk, ne csak a társadalom szerepét hangsúlyozzuk, hanem a másik oldalét is. Biztatni kell a fiatalokat, hogy nekik is van dolguk, nekik is kell lépni. Ehhez bátorságra van szükség, hogy ki merjenek állni, és nyitottságra.” Magyar László a munkáltatói programról is beszélt, amelyet a Szent Kristóf Ház falain belül indítottak el. Jelenleg tizenöt fiatalnak tudnak jövedelmet biztosítani ennek köszönhetően.

A Szent Kristóf Ház lakója, Asztalos János a nyílt nappal kapcsolatos várakozásairól beszélt a tájékoztatón. Elmondta, régi álma volt, hogy kipróbálja magát recepciósként. Filmélményekre alapozta elgondolását, és most várja a nagy csodát. Álommunkájának helyszíne a Hotel Platán lett, amely először vett részt a „Neked munka nekem álom” akcióban. A befogadó munkáltató a szállóvendégek fogadásától kezdve a pultos készletek ellenőrzéséig mindenféle recepciós feladat ellátásába bevezette vendégét október 15-én.

A Fehér Patkó Lovasudvar már korábban is részt vett a programban. Idén Nyikos Zoltán, Gesztesi Roland és Papp Tünde vehetett részt a lovak gondozásában, ápolásában. Sok mindent megtanultak az állatok életéről, egészen különleges dolgokat is, és természetesen lovagolhattak a nap zárásaként. Gelencsérné Juhász Anikó lovardavezető elmondta, meggyőződésük, hogy a ló terápiás állat és ezt tapasztalják is a mindennapokban.

A Bioritmus Kertészet szintén új munkáltató lett az álommunkák palettáján. Bíró Balázst és Örsi Gábort fogadták, akiket a növénygondozás rejtelmeibe avatták be először. Kísérőjük, Papp Katalin elmondta, sokat dolgoztak a kertben a fiatalokkal: az ültetéstől a betakarításig mindenféle munkában.

Fodor Zsófia és Magyar Laura a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárba mehetett. Megismerkedtek az intézmény működésével, a rendszerezéssel és minden egyébbel, ami egy könyvtárban előfordulhat.

Varga Tibor a Stulcz Autót látogatta meg, amely második alkalommal várta már vendégét. Tibor azon kívül, hogy gyönyörködhetett a szép autókban, a gépjárművek takarítását, szépítgetését is elvégezhette.

A nyílt nap egyik állomásán, a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán is nagyon lelkesen fogadták vendégüket az intézmény dolgozói. Virág Pálma az adminisztratív teendőkbe, ellenőrzések előkészítésébe, személyügyi feladatokba nyerhetett bepillantást ezen a napon.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Simon Erika

Magyar Kurír