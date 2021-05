Egy plébános, aki alpolgármester is

Ópusztaszerhez különösen kötődöm, 2010-ben ott kezdtem plébánosi szolgálatomat a Kisteleki járásban. Akkor ismertem meg Makra József polgármestert, akivel jó, szívélyes, barátinak és atyainak is nevezhető kapcsolatom alakult ki, heti szinten találkoztunk és beszélgettünk a falu ügyeiről a hivatalban – kezdte alpolgármesterségének történetét a 36 éves, Erdélyből származó Antal Imre plébános.

A 2014-es önkormányzati vá­­lasztás után jött az Antal Imre számára teljesen váratlan fordulat. Makra József jelezte, hogy a szentmise után szólni szeretne a hívekhez, ami­re a plébános rábólintott. – Nem tudtam, hogy Józsi bácsi miben sántikál – emlékezett vissza. – Azt hittem, köszönetet szeretne mondani a lakosságnak az újabb ciklusra szóló bizalomért, de arra, ami történt, nem gondoltam. A nyilvánosság előtt jelentette be, hogy felkér alpolgármesternek. Tátva maradt a szám. Kiderült, előzetesen Kiss-Rigó László megyéspüspökkel is egyeztetett, aki áldását adta a kezdeményezésre. Lányos zavaromban igent mondtam, de nem bántam meg. Az új felállásban még szoro­sabb kapcsolat alakult ki kö­­zöttük, ami a tiszteleten is alapult.

Javadalmazást alpolgármesterként, papként nem kaphattam, de ez fel sem merült bennem. Célom a már megismert helyi közösség hatékony segítése, támogatása volt. Nem vagyok politikus, egyszerű embernek, hétköznapi papnak tartom magam – tette hozzá Antal Imre, aki 2014 óta tölti be az alpolgármesteri tisztet. Makra József 2019-ben ismét felkérte – szintén a templomban –, és ő újra vállalta. Elmondta, megtisztelő, hogy ennyire befogadták a közösségbe, számítanak rá és adnak a szavára.

Egységben, békében, harmóniában dolgozunk. Tisztában vagyok a tervekkel, minden Ópusztaszert érintő beruházással – folytatta Antal Imre.

Szóba került az is, hogy státusza kurió­zum. Úgy tudja, a megyében nincs másik pap vagy lelkész hasonló pozícióban, de valószínűleg az országban sem, az mindenesetre biztos, hogy nem túl gyakori, hogy egy lelkipásztor alpolgármester is legyen.

Makra Józsefet úgy tudnám legjobban jellemezni, hogy kedélyes úriember, akinek helyén van az esze. Lehet tőle tanulni, például azt, hogy nem szabad türelmetlenkedni, kapkodni – mondta el Antal Imre.

A polgármester pedig így beszélt Imre atyáról: „Minden testületi ülésen, minden döntésben részt vesz, maximálisan közösségi ember, közösségi életet él. Ha az első ciklusban csalódtam volna, nem kértem volna fel 2019-ben újra a tisztségre, amit örömömre, ismét elvállalt. Agilis, rugalmas, tehetséges fiatalember.”

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír