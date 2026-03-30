Egy történészi életmű ünnepe – Bemutatták Solymosi László tanulmánykötetét az MTA-n

Kultúra – 2026. március 30., hétfő | 12:50
Március 25-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében mutatták be a magyar középkorral foglalkozó Solymosi László történész és egyháztörténész, az MTA rendes tagja 80. születésnapja alkalmából megjelent tanulmánykötetet, amely a szerző több évtizedes tudományos munkásságából ad válogatást.

Solymosi László Tanulmányok a Magyar Királyság középkori történetéhez című kötetét (szerk. Bárány Attila–Dreska Gábor–Gulyás László Szabolcs–Novák Ádám–Szovák Kornél, Debreceni Egyetem – Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport, Debrecen–Budapest 2025.) Szovák Kornél ismertette.

Kiemelte: Solymosi László akadémikus maradandót alkotott tanulmányaival. Írásai gazdag forrásanyagra épülnek, módszertanilag kiforrottak és a magyar középkor számos fontos kérdésével foglalkoznak. A válogatás az Árpád-kortól egészen a Jagelló-korig ível, különös hangsúlyt fektetve az egyháztörténetre.

A kötetben olyan izgalmas témák is helyet kaptak, mint Szent László korának kérdései, egy pannonhalmi apát külföldi útjai, vagy a magyar főpapok angliai zarándoklatai.

Az ünnepségen Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja hangsúlyozta: Solymosi László professzor meghatározó szerepet játszott a hazai medievisztika, különösen a katolikus egyetemi történettudomány megerősítésében. Kiemelte, hogy az ünnepelt nemcsak kutatói, hanem oktatói és tudományszervezői munkája is elismerésre méltó, de fontosnak tartotta az egyháztörténeti kutatások és az oktatás fejlesztését is a budapesti katolikus egyetem bölcsészkarán.

A kötet létrejöttében kulcsszerepet játszó Bárány Attila egyetemi tanár arra hívta fel a figyelmet, hogy Solymosi László ma is aktív tudósként van jelen a magyar tudományos életben, publikációival és doktori témavezetőként egyaránt hozzájárul a történettudomány műveléséhez.

Mint fogalmazott, a jubileumi kötet egy hosszú érlelődés eredménye, amely méltó módon foglalja össze az életmű eddigi legfontosabb tanulmányait.

Az esemény végén Solymosi László személyes hangú visszaemlékezésben idézte fel pályájának meghatározó állomásait. A bemutató dedikálással zárult.

További részletek a Fraknói Kutatócsoport honlapján olvashatók.

Forrás: Kanász Viktor–Kőhalmi Olivér/Fraknói Kutatócsoport

Fotó: Tusor Péter

Magyar Kurír

